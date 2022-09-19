Впервые за два месяца газ стоит дешевле $1800 1 19.09.2022, 20:42

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Стоимость октябрьского фьючерса снизилась до $1790.

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за 1 тысячу кубометров впервые с 25 июля. Об этом свидетльствуют данные биржи ICE. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1790.

Цены на газ в Европе стали бить рекорды в конце лета на фоне остановки турбины «Северного потока». Только из-за одной новости 22 августа об остановке «Северного потока» на трехдневный ремонт газ на бирже подорожал на 10%. Цена фьючерсов на газ на хабе TTF тогда в Нидерландах выросла до $3000 за 1 тысячу кубометров.

С сентября страны Евросоюза наращивают закачку газа в хранилища. В настоящее время хранилища ЕС заполнены более чем на 80%, этого хватит для покрытия примерно 20% годового потребления Европы.

Сегодня стало известно, что в Германии подали заявки на возобновление поставок газа по «Северному потоку».

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