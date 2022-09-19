Впервые за два месяца газ стоит дешевле $1800

Впервые за два месяца газ стоит дешевле $18001
- 19.09.2022, 20:42
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Стоимость октябрьского фьючерса снизилась до $1790.
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1800 за 1 тысячу кубометров впервые с 25 июля. Об этом свидетльствуют данные биржи ICE. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1790.
Цены на газ в Европе стали бить рекорды в конце лета на фоне остановки турбины «Северного потока». Только из-за одной новости 22 августа об остановке «Северного потока» на трехдневный ремонт газ на бирже подорожал на 10%. Цена фьючерсов на газ на хабе TTF тогда в Нидерландах выросла до $3000 за 1 тысячу кубометров.
С сентября страны Евросоюза наращивают закачку газа в хранилища. В настоящее время хранилища ЕС заполнены более чем на 80%, этого хватит для покрытия примерно 20% годового потребления Европы.
Сегодня стало известно, что в Германии подали заявки на возобновление поставок газа по «Северному потоку».