Найден способ справляться со стрессом менее калорийно 1 20.09.2022, 14:49

1,184

Ученые рассказали, как правильно себя вести во время тревоги и сильных переживаний.

Специалисты по пищевому поведению из британских университетов Линкольна и Де Монфорд провели несколько параллельных экспериментов со стрессом, нездоровой пищей и музыкой. Исследование показало, что люди могут снизить количество калорий, потребляемых «на эмоциях», если перед этим послушают определенные песни, пишет «Вокруг света».

В каждом эксперименте задействовали 120 женщин. Предварительно ученые выяснили, какую музыку они слушают, когда грустят, испытывают стресс или хотят отвлечься.

Затем участниц, добровольно согласившихся понервничать, заставляли то предаваться неприятным воспоминаниям, то решать раздражающие задачки. При этом им были предоставлены такие «быстрые перекусы», как чипсы, попкорн, шоколад и другие сладости.

Женщин разделили на две группы: первая была наедине со своими расстраивающими переживаниями и едой, а во второй еще и слушали музыку. Когда участницы «заедали» стресс, им включали песни, соответствующие их состоянию.

Это были либо успокаивающие треки, либо помогающие высвободить гнев или печаль. Авторы исследования использовали такие песни, как «Back To Black» Эми Уайнхаус, «Mockingbird» Эминема и «In The End» Linkin Park. Добровольцам, которых заставляли психовать из-за анаграмм, которые заведомо невозможно было решить, включали успокаивающие хиты: «Fix You» Coldplay и «Lay Me Down» Сэма Смита.

Когда ученые проанализировали результаты обеих групп, оказалось, что участницы «музыкальной» группы съедали вдвое меньше закусок, когда вспоминали печальные события и слушали музыку, помогающую прожить эти эмоции. А те, которых потряхивало от раздражающих шарад, взяли только 35% еды от общего количества после прослушивания мелодий.

Эксперт советует подумать об альтернативах, например, о музыке. «Она может в равной степени дать вам импульс и заставить вас чувствовать себя лучше, когда вы грустите или испытываете стресс», — отмечает Аннемиеке ван ден Тол.

Чтобы выяснить, каким именно образом музыка помогает съедать меньше во время стресса, потребуются дополнительные исследования. Но авторы предполагают, что это связано с высвобождением гормонов «системы вознаграждения» мозга — дофамина и серотонина.

Однако уже сейчас специалисты советуют: если накрыла хандра, стоит потянуться не за шоколадкой, а за наушниками. Слушать можно «универсальные» любимые песни или те, что откликаются по настроению — где-то подойдут успокаивающие, а прожить гнев помогут и энергичные треки. Это должно уберечь от переедания, а кому-то, возможно, поможет и сбросить вес.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».