В Щучине дом взлетел на воздух после того, как хозяин решил попить чай 8 20.09.2022, 19:32

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Фотофакт.

Утром 20 сентября спасатели города Щучин, что в Гродненской области, получили информацию о взрыве газового баллона в жилом доме по улице Сельской, сообщает mchs.gov.by.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что взрывом была разрушена веранда, повреждена кровля, стены, перекрытие и имущество в доме. 28-летний хозяин дома получил ожоги. Его отправили в реанимацию райбольницы, состояние тяжелое.

А началось с того, что он поставил на газовую плиту разогреваться чайник, а через несколько секунд произошел взрыв.

Основная версия ЧП — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

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