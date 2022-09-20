закрыть
20 сентября 2022, вторник, 20:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Щучине дом взлетел на воздух после того, как хозяин решил попить чай

8
  • 20.09.2022, 19:32
  • 7,084
В Щучине дом взлетел на воздух после того, как хозяин решил попить чай

Фотофакт.

Утром 20 сентября спасатели города Щучин, что в Гродненской области, получили информацию о взрыве газового баллона в жилом доме по улице Сельской, сообщает mchs.gov.by.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что взрывом была разрушена веранда, повреждена кровля, стены, перекрытие и имущество в доме. 28-летний хозяин дома получил ожоги. Его отправили в реанимацию райбольницы, состояние тяжелое.

А началось с того, что он поставил на газовую плиту разогреваться чайник, а через несколько секунд произошел взрыв.

Основная версия ЧП — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип