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Рынок акций РФ завершил вторник рекордным обвалом с февраля

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  • 20.09.2022, 21:38
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Рынок акций РФ завершил вторник рекордным обвалом с февраля

Резкое снижение произошло на фоне новостей о проведении Кремлем «референдумов».

Рынок акций России завершил вторник рекордным обвалом с февраля нынешнего года, когда российская армия начала вторжение в Украину.

Нынешнее резкое снижение произошло на фоне новостей о проведении 23–27 Кремлем «референдумов» в некоторых областях Украины по «включению» в РФ оккупированных украинских территорий.

По итогам торгов 20 сентября индекс МосБиржи составил примерно 2216 пунктов, то есть минус около 9% с закрытия торгов предыдущего дня. Индекс РТС опустился на 9,3%. Цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» упали в пределах 12,3%.

Лидерами снижения на середину дня были глобальные депозитарные расписки «Тинькофф Групп», акции НОВАТЭК, Polymetal, «Сургутнефтегаза» и «ЛУКОЙЛА».

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