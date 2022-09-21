Украина усилит защиту на границе с Беларусью 21.09.2022, 10:46

За это проголосовала Верховная Рада.

Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 20 сентября, приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 2 км пограничной полосы вдоль линии госграницы с Россией и Беларусью. Решение поддержали 250 депутатов, пишет («Корреспондент»https://korrespondent.net/ukraine/4518028-rada-reshyla-usylyt-hranytsu-s-belarusui-y-rossyei.

Законопроект также определяет порядок привлечения подразделений ВСУ к усилению охраны госграницы.

Документ предусматривает увеличение до 2 километров размера земель, необходимых для инженерного обустройства границы с РФ и Беларусью и на природно-заповедных землях.

Кроме того, законопроект предлагает урегулировать порядок и способы привлечения воинских частей и подразделений ВСУ к выполнению задач, связанных с усилением охраны границы.

В частности, речь идет о возможности создания расчетов огневой поддержки, артиллерии и авиационных звеньев, отбора биометрики у всех пересекающих госграницу с проверкой их на блокпостах и распознаванием лиц.

После принятия законопроекта в пределах двухкилометровой зоны могут установить специальный разрешительный пограничный режим.

Более того, предлагаемые изменения в ряд профильных законов позволят предотвратить злоупотребления процедурой получения статуса беженца лицами, которым запрещен въезд в Украину, или представляющим угрозу пограничной безопасности страны.

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