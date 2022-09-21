Астрономы выяснили, что скрывает гигантское скопление галактик 21.09.2022, 11:45

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Скопления содержат до тысячи галактик, связанных гравитацией.

С помощью космического спутника AstroSat астрономы исследовали центральное поле скопления галактик, известного как скопление Кома. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.org, пишет «Хайтек».

Скопления содержат до тысячи галактик, связанных гравитацией. Они являются крупнейшими известными гравитационно-связанными структурами во Вселенной и служат превосходными лабораториями для изучения эволюции галактик и космологии.

Скопление Кома (также известное как Abell 1656) — одно из самых богатых и хорошо изученных скоплений галактик в соседней Вселенной, находится на расстоянии около 321 млн световых лет. В нем — более 1 000 галактик, а в центральной области преобладают две сверхгигантские эллиптические галактики, а именно: NGC 4874 и NGC 4889.

Чтобы пролить больше света на свойства этого скопления, группа астрономов во главе со Смрити Махаджаном из Индийского института научного образования и исследований в Мохали, Индия, наблюдала за ним с помощью AstroSat. Они использовали спутниковый телескоп с ультрафиолетовым изображением (Ultraviolet Imaging Telescope, UVIT) для изучения центральной области скопления Кома в дальнем ультрафиолетовом спектре.

Для начала астрономы изучили изображение центрального поля скопления Кома (область радиусом примерно 2,3 млн световых лет от ядра скопления), сделанное UVIT и обнаружили более 1 300 ярких источников света. При этом 852 из них идентифицировали как галактики, 114 — как звезды и три из них — как квазары (один из них — самый дальний объект, наблюдавшийся до сих пор UVIT). Природу остальных источников еще предстоит выяснить.

Исследование показало, что большинство самых ярких галактик, идентифицированных с помощью UVIT, являются членами скопления Кома. Более того, оказалось, что многие из 852 галактик отличаются нетрадиционной морфологией в дальнем ультрафиолетовом диапазоне волн. Например, галактика GMP 2910 отличается впечатляющим узким хвостом.

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