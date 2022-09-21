Найдено уникальное кольцо иезуитов в форме сердца 21.09.2022, 13:33

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Необычный артефакт датируется 1700-ми годами.

Студент-археолог из археологического проекта Форт-Сент-Джозеф в Университете Западного Мичигана обнаружил уникальное иезуитское кольцо в форме сердца во время раскопок в Форт-Сент-Джозеф в современном городе Найлс, штат Мичиган, США. Об этом пишет Arkeo News.

Кольцо было датировано 1700-ми годами и, по мнению экспертов, было торговой безделушкой, использовавшейся, когда юго-запад Мичигана был известен как Новая Франция.

Форт Святого Иосифа был построен на земле, подаренной иезуитам королем Людовиком XIV в 1680-х годах, где Жан-Клод Аллуэз построил миссию Святого Иосифа. Форт был построен французами в 1691 году как торговый пост для поддержки торговли мехом на южной оконечности озера Мичиган.

После победы британцев над французами во французско-индейской войне (североамериканский фронт Семилетней войны в Европе) британские войска взяли под свой контроль форт и использовали его для снабжения своих союзников во время Войны за независимость США.

До победы Соединенных Штатов в Северо-западной индийской войне и подписания договора Джея в 1795 году британцы держали форт под охраной. После этого они бросили его, позволив ему сгнить и полностью покрыться лесом.

Форт Сент-Джозеф был заново открыт в 1998 году после археологических раскопок, проведенных археологами из Университета Западного Мичигана. С тех пор на этом месте продолжаются раскопки.

«Форт Сент-Джозеф был оккупирован с 1680-х по 1780-е годы, поэтому кольцо могло быть утеряно в любой момент в течение этого времени», — говорит Эрика Хартли, полевой директор и куратор Археологического проекта форта Сент-Джозеф.

«Скорее всего, он был изготовлен до прибытия в форт, но на данный момент трудно сузить конкретную дату».

В официальном блоге проекта Кайли Крюгер заявила: «В Новой Франции эти иконографические «иезуитские» кольца использовались для торговли и, вероятно, были недорогим украшением. Они были украшены разнообразными мотивами, имевшими религиозное и/или сентиментальное значение».

«В целом кольца «иезуитов» были обнаружены в местах семнадцатого и восемнадцатого веков, таких как форт Святого Иосифа, по всей Новой Франции. Судя по всему, они использовались как во время французской, так и британской оккупации, с большей концентрацией во время французского периода», — добавил Крюгер.

По словам Эрики Хартли, кольцо будет добавлено к коллекции артефактов форта в Центре истории Найлса, в котором находится музей форта Святого Иосифа.

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