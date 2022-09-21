В Витебске неизвестный напал с ножом на кассира 1 21.09.2022, 14:32

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Однако женщина отказалась отдавать грабителю деньги.

Днем 20 сентября мужчина с ножом требовал деньги у кассира магазина, а затем скрылся, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Около 15:00 мужчина зашел в магазин «Евроопт» по адресу Карла Маркса, 53, подошел к одному из кассиров, достал нож и потребовал передать ему деньги. Кассир отказалась. Мужчина приставил нож к горлу женщины и повторил свое требование. После этого нападавший скрылся.

Милиция разыскивает подозреваемого.

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