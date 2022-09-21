Дефицит работников в Беларуси превысил 100 тысяч вакансий 2 21.09.2022, 15:17

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В лидерах — медики и водители.

В Беларуси еще больше вырос дефицит кадров. Число зарегистрированных в центрах занятости вакансий превысило отметку в 100 тысяч. Это 2,7 тысячи больше, чем на 7 сентября. Сайт zerkalo.io посмотрел, каких работников ищут наниматели и какие зарплаты им обещают.

На момент выхода этого текста в общереспубликанском банке вакансий значилось 100 076 предложений от нанимателей. Чуть больше половины из них — 55 тысяч — на зарплату до 700 рублей. Уточним, что наниматели зачастую указывают в объявлении о поиске работников зарплату до выплаты налогов. От 1500 рублей готовы платить по 10 713 вакансиям.

Продолжает расти дефицит медиков. Для врачей-специалистов открыто 4018 вакансий, а для медсестер — 3462. Для сравнения: на 13 сентября для этих работников было 3891 и 3406 предложений соответственно. Так, по 2085 предложениям для медсестер зарплата сейчас не превышает 700 рублей. По 596 вакансиям наниматели обещают платить больше 1000 рублей.

Для водителей автомобилей сейчас в банке вакансий значится 4295 вакансий. На 13 сентября было 4027 предложений от нанимателей. Сейчас 2563 вакансии для водителей автомобилей — на зарплату до 800 рублей. Больше 1500 рублей готовы платить по 612 позициям. К примеру, 2000 рублей обещают водителю грузовых автомобилей в «Белтаможсервис». Требуется опыт международных перевозок.

Для трактористов открыто 2558 вакансии, для продавцов — 2176, поваров — 1949, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 1516, электрогазосварщиков — 944, дорожных рабочих — 376.

Напомним, в Беларуси зафиксировали новый исторический минимум по числу занятых в экономике. Снижение численности занятых, скорее всего, связано с выходом большого числа белорусов на пенсию, не исключено, что свою лепту продолжает вносить миграция населения.

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