Куда россияне могут улететь из Минска? 5 21.09.2022, 17:55

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Билеты исчезают прямо на глазах.

После того как утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, многие россияне стали искать способ экстренно выехать из страны. В качестве перевалочного пункта особенно популярен Минск. Список стран, куда еще можно улететь из нашей столицы, не очень большой, однако билеты исчезают прямо на глазах. То же самое творится и с билетами по маршруту Москва–Минск. Сайт zerkalo.io посмотрел, куда можно улететь в одну сторону из белорусской столицы в ближайшее время и во сколько это обойдется.

Билеты практически по всем направлениям разбирают очень быстро. Информация о дате и стоимости актуальна на момент публикации материала.

Грузия

Тбилиси: ближайший вылет — 4 октября, стоимость — от 534 долларов в бизнес-классе (эконом недоступен).

Кутаиси: ближайший вылет — 5 октября, от 379 долларов в эконом-классе.

Батуми: ближайший вылет — 6 октября, от 384 долларов в эконом-классе.

Армения

Ереван: ближайшая свободная дата — 1 октября, от 611 долларов в бизнес-классе.

Турция

Стамбул: ближайшая дата вылета — 9 октября, стоимость билетов стартует от 751 долларов в бизнес-классе.

Казахстан

Алматы: ближайшая дата вылета — 30 сентября, стоимость билетов — от 599 долларов в эконом-классе.

Нур-Султан: ближайшая свободная дата — 30 сентября, от 584 долларов в бизнес-классе.

Азербайджан

Баку: ближайшая свободная дата — 1 октября. Стоимость билетов начинается от 551 доллара (бизнес-класс).

Узбекистан

Ташкент: ближайшая дата вылета — 26 сентября с пересадкой в Москве, от 865,5 доллара в бизнес-классе.

Бухара: ближайшая дата вылета — 4 октября с пересадкой в Москве, от 316 долларов в эконом-классе.

Таджикистан

Душанбе: ближайшая дата вылета — 25 сентября с пересадкой в Москве, от 366 долларов в эконом-классе.

ОАЭ

Абу-Даби: ближайшая дата вылета — 3 октября с пересадкой в Москве, от 1563,75 доллара в бизнес-классе.

Дубай: ближайшая дата вылета — 30 сентября с пересадкой в Москве, от 1436,9 доллара в бизнес-классе.

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