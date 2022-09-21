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Куда россияне могут улететь из Минска?

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  • 21.09.2022, 17:55
  • 5,098
Куда россияне могут улететь из Минска?

Билеты исчезают прямо на глазах.

После того как утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, многие россияне стали искать способ экстренно выехать из страны. В качестве перевалочного пункта особенно популярен Минск. Список стран, куда еще можно улететь из нашей столицы, не очень большой, однако билеты исчезают прямо на глазах. То же самое творится и с билетами по маршруту Москва–Минск. Сайт zerkalo.io посмотрел, куда можно улететь в одну сторону из белорусской столицы в ближайшее время и во сколько это обойдется.

Билеты практически по всем направлениям разбирают очень быстро. Информация о дате и стоимости актуальна на момент публикации материала.

Грузия

Тбилиси: ближайший вылет — 4 октября, стоимость — от 534 долларов в бизнес-классе (эконом недоступен).

Кутаиси: ближайший вылет — 5 октября, от 379 долларов в эконом-классе.

Батуми: ближайший вылет — 6 октября, от 384 долларов в эконом-классе.

Армения

Ереван: ближайшая свободная дата — 1 октября, от 611 долларов в бизнес-классе.

Турция

Стамбул: ближайшая дата вылета — 9 октября, стоимость билетов стартует от 751 долларов в бизнес-классе.

Казахстан

Алматы: ближайшая дата вылета — 30 сентября, стоимость билетов — от 599 долларов в эконом-классе.

Нур-Султан: ближайшая свободная дата — 30 сентября, от 584 долларов в бизнес-классе.

Азербайджан

Баку: ближайшая свободная дата — 1 октября. Стоимость билетов начинается от 551 доллара (бизнес-класс).

Узбекистан

Ташкент: ближайшая дата вылета — 26 сентября с пересадкой в Москве, от 865,5 доллара в бизнес-классе.

Бухара: ближайшая дата вылета — 4 октября с пересадкой в Москве, от 316 долларов в эконом-классе.

Таджикистан

Душанбе: ближайшая дата вылета — 25 сентября с пересадкой в Москве, от 366 долларов в эконом-классе.

ОАЭ

Абу-Даби: ближайшая дата вылета — 3 октября с пересадкой в Москве, от 1563,75 доллара в бизнес-классе.

Дубай: ближайшая дата вылета — 30 сентября с пересадкой в Москве, от 1436,9 доллара в бизнес-классе.

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