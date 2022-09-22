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Из Беларуси запрещено вывозить 250 промтоваров

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  • 22.09.2022, 10:58
  • 1,748
Из Беларуси запрещено вывозить 250 промтоваров

Власти боятся дефицита.

Режим еще на полгода продлил запрет на вывоз из страны более 250 видов различных промышленных товаров.

В этом списке - ряд узкоспециальных товаров, различные растворы и краски, пломбы и зубные цементы, и даже детский пластилин. А, кроме того, есть промтовары ежедневного пользования, в том числе, бытовая техника (холодильники, стиральные, швейные и посудомоечные машины, пылесосы), телефоны и смартфоны, мотоциклы, мопеды и велосипеды, легковые авто и другой моторный транспорт, очки, фото- и видеокамеры, портативные фонари, средства дезинфекции, а также яхты, каноэ и лодки.

Подобные меры призваны искусственно бороться с дефицитом.

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