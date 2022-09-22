В Литве запретили лукашенковские телеканалы

В Литве запретили лукашенковские телеканалы6
- 22.09.2022, 12:44
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Также под запретом прорежимные радиопередачи.
Поскольку чрезвычайное положение больше не действует на всей территории Литвы, в четверг Сейм в срочном порядке принял поправку к закону, предусматривающую временный запрет российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм в стране. Парламент Литвы временно запретил белорусские и российские теле- и радиопрограммы, сообщает Delfi.
За поправку проголосовали 113 депутатов, голосовавших против не было, воздержались - четверо парламентариев. Поправка предусматривает временный запрет на ретрансляцию и распространение радиопрограмм, телепрограмм или отдельных программ в сети Интернет, созданных лицами, прямо или косвенно управляемыми, контролируемыми или финансируемыми Россией и Беларусью. Это положение будет действовать до 16 октября 2024 года.