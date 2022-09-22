Мобилизуют ли белорусов с российскими паспортами? 22.09.2022, 16:11

8,258

Отвечает правозащитник.

Внезапный «осенний призыв» почему-то не обрадовал большое количество граждан РФ. В первый же день объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации россияне раскупили доступные авиабилеты и хлынули в ближайшие безвизовые страны, в том числе и в Беларусь.

Впрочем, мы хорошо помним, как легко при необходимости преследовали, «доставали» и возвращали на родину по многочисленным протестным делам белорусов из РФ. Стоит ли сейчас ожидать обратной ситуации и содействия белорусских силовиков в вылавливании российских «уклонистов»?

— Я не назвал бы эту ситуацию обратной, — поясняет «Филину» юрист Павел Сапелко, — потому что у спецслужб Беларуси и России уже есть опыт такого взаимовыгодного сотрудничества. Мы не раз наблюдали непроцессуальную выдачу белорусов из России, не говоря уже о процессуальной, а также выдачу россиян из Беларуси.

Например, был случай, когда выдавали человека чеченской полиции — без соблюдения каких-либо формальностей, которые должны быть обязательными по уголовным делам (чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева задержали в Беларуси в 2017-м, по некоторым данным за ним выезжал чеченский спецназ — Ф.).

Что касается нынешней ситуации — официально для того, чтобы началась выдача, должно начаться преследование в уголовном порядке тех, кто уклонился от мероприятий по объявленной мобилизации, говорит юрист.

— Если эти люди будут преследоваться в уголовном порядке, то теоретически есть возможность обращения к Беларуси с просьбой о выдаче на основании Минской конвенции. Как это происходит с белорусами, которых выдает Россия сейчас по уголовным делам, в том числе протестным, — уточняет Павел Сапелко.

Напомним, в России как раз на днях приняли поправки, вводящих в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» — совершение любого преступления в период мобилизации признано отягчающим обстоятельством.

— Просто в обеспечении мобилизационных мероприятий Беларусь вряд ли будет формально помогать России, — полагает юрист, — это нереально. А вот неформально — допустим, провести выдворение иностранцев, в том числе россиян, и вывезти их на границу с Россией — это как раз помещается в тот тип взаимодействия с российскими спецслужбами, о котором мы упоминали.

Таким образом неформально из России выдали еще в 2011 году Игоря Олиневича — его просто вывезли на границу и передали белорусским спецслужбам, да и сейчас некоторые участники протестов рассказывали о такой же схеме — их просто вывозили из России.

— Если говорить о белорусах с российским паспортом (многие вспомнили Валерия Сахащика, но дело может коснуться многих наших земляков): если белорус служил, имеет военную специальность, или, например, является медиком, и при этом у него российское гражданство — получается, указ о частичной мобилизации к нему относится?

— Когда эти люди становились гражданами России, они, очевидно, понимали, что вместе с гражданскими правами приобретают и обязанности. Если они приобрели обязанность в том числе по воинской службе, то да, это все вполне реально.

Как на это будут реагировать белорусские власти, я не знаю. Дело в том, что Беларусь не признает двойного гражданства и, скажем так, второго гражданства. То есть, если они не вышли из белорусского гражданства в установленном порядке, то остаются гражданами нашей страны. В ином случае — это просто российские граждане, которые живут на территории Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».