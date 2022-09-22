Лукашенко воплотил в жизнь анекдот про себя

Лукашенко воплотил в жизнь анекдот про себя10
- 22.09.2022, 20:51
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Диктатор блеснул лингвистическими познаниями.
Лукашенко во время встречи с первым вице-президентом китайской корпорации Citic construction co., ltd Ян Цзяньцян «заговорил» на китайском языке. Вот только выучить диктатору удалось только одно слово.
Во время Цзяньцян пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а диктатор в ответ поблагодарил на китайском: сказал «xièxie», что в переводе означает «спасибо».
Лингвистические познания Лукашенко напомнили старый анекдот о нем же:
Коppеспонденты спрашивают у Лукашенко:
— Александр Григорьевич, а сколько вы языков знаете?
— Пять, — отвечает диктатор.
— Как пять!?
— Hу, пеpвый — это pусский письменный, втоpой — это pусский устный, тpетий — белоpусский письменный, четвеpтый — белоpусский устный, пятый — английский.
— А что же вы по-английски знаете?
— Хенде-хох!
— Так это же по-немецки.
— Тогда шесть.