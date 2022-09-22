Лукашенко воплотил в жизнь анекдот про себя 10 22.09.2022, 20:51

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Диктатор блеснул лингвистическими познаниями.

Лукашенко во время встречи с первым вице-президентом китайской корпорации Citic construction co., ltd Ян Цзяньцян «заговорил» на китайском языке. Вот только выучить диктатору удалось только одно слово.

Во время Цзяньцян пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а диктатор в ответ поблагодарил на китайском: сказал «xièxie», что в переводе означает «спасибо».

Лингвистические познания Лукашенко напомнили старый анекдот о нем же:

Коppеспонденты спрашивают у Лукашенко:

— Александр Григорьевич, а сколько вы языков знаете?

— Пять, — отвечает диктатор.

— Как пять!?

— Hу, пеpвый — это pусский письменный, втоpой — это pусский устный, тpетий — белоpусский письменный, четвеpтый — белоpусский устный, пятый — английский.

— А что же вы по-английски знаете?

— Хенде-хох!

— Так это же по-немецки.

— Тогда шесть.

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