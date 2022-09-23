ВСУ «подбили» российского генерал-майора 6 23.09.2022, 7:49

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Он командовал 144-й мотострелковой дивизией.

Российские оккупанты продолжают нести потери в Украине, в том числе и среди руководящего состава.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 23 сентября.

По имеющейся информации, в результате удара в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Его эвакуировали 20 сентября.

С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих.

Здесь же осуществляются подготовительные меры по принятию еще 200 тел в ближайшее время.

В августе британская разведка сообщала, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось ликвидировать как минимум 10 российских генералов.

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