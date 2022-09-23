В России начались этнические чистки под видом «мобилизации» Лилия Корнилова, «Обозреватель»

23.09.2022, 11:21

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Тем временем россияне «элитных пород» не спешат на фронт.

Россия в июне публично упрекнула лидеров ОДКБ в неоказании помощи. Входящие в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) государства должны заявить о своей позиции по ситуации в Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Вот есть организация ОДКБ, по-моему. От этой организации для России никакой пользы нет, а Россия всем помогает. Все европейские лидеры приезжают к [Владимиру] Путину, ведут по телефону переговоры, защищают интересы Украины, а наши ОДКБ-шники, вы почему молчите, не говорите о своих соседях? Почему вы не стараетесь делать так, чтобы война закончилась? Почему у вас нет позиций против нациков, бандеровцев, фашистов, которые убивали наших предков?» — заявил он. Рамзан Кадыров призвал лидеров постсоветских республик объединиться и «сказать свое слово», и за это участникам ОДКБ «ничего (санкций США и ЕС — прим. авт.) не будет», считает глава Чечни.

Заявленными целями Организации Договора о коллективной безопасности является «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов». Кремлевский проект, в котором участвуют, помимо России, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, задумывался как оппонент НАТО на постсоветском пространстве. Начало ОДКБ положено в 1992 году подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте — символично, но Узбекистан покинул организацию в 1999 году, затем, вернувшись в 2006-м, окончательно вышел в 2012 году. За эти годы организация никому ничем не помогла, хотя поводы были, например, во время Второй карабахской войны, а также регулярных обострений на киргизо-таджикской границе. Не помогла ОДКБ и самой России, собственно, в чем и упрекнул Рамзан Кадыров.

В довесок, Узбекистан, Казахстан и Киргизия предупредили граждан об уголовной ответственности за участие в войне. Например, посольство Узбекистана в РФ заявило, что «согласно ст. 154 «наемничество» Уголовного кодекса Республики Узбекистан преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств», за которое «предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет». Там предупредилт, что «к уголовной ответственности будут привлечены все без исключения», призвали «не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность» и обратили внимание, что «за лицом, являющимся гражданином Республики Узбекистан, не признается принадлежность к гражданству иностранного государства» и «гражданство Республики Узбекистан утрачивается со дня издания Указа Президента Республики Узбекистан». В парламенте Киргизии заявили, что «у многих граждан Киргизской Республики есть второй российский паспорт, и у них есть некоторое время и возможность вернуться домой, избежав таким образом повестки и участия в войне с Украиной», отметив, что «воины-защитники нужны и нам самим в виду последних событий на границе с Таджикистаном».

Но в России не оставляют надежд отправить умирать за «русский мир» на украинской земле представителей других национальностей. В частности, 22 сентября, член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил о подготовке предложения по обязательному прохождению воинской службы уроженцами Центральной Азии, которые получили российское гражданство меньше десяти лет назад. «В рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи», — рассказал он. В СПЧ не скрывают, что это решение связано с ОДКБ. По словам Кирилла Кабанова, «реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине». Как сообщил он журналистам, указанные предложения будут подготовлены в течение недели, их направят в Совбез РФ, Госдуму РФ, а также администрацию президента. В кулуарах говорят, что норму могут распространить на выходцев из Армении и Азербайджана.

По данным МВД России, за первое полугодие текущего года российское гражданство получили 121 089 мигрантов из Центральной Азии. С учетом планов мобилизовать 300 тыс. человек, российские власти могут укомплектовать армию исключительно выходцами из стран Центральной Азии, ведь диванные войска Путина после объявления мобилизации в России разбегаются прямо на глазах. Авиабилеты раскуплены на месяцы вперед, на сухопутных границах огромные очереди. Россияне, решившие пересидеть войну в Грузии, даже пересаживаются на самокаты: выехать из России можно только через КПП «Верхний Ларс», который пройти пешком нельзя, но на самокате — можно. Предприимчивые дельцы торгуют самокатами на российско-грузинской границе.

Тем временем Фонд Свободная Бурятия сообщает о массовой ночной рассылке повесток по всей территории Республики Бурятия мужчинам разных возрастов, физического состояния и семейного положения. Многих забирают из домов прямо ночью, студентов с пар отправляет в военкоматы Росгвардия, а в селах и деревнях идут массовые облавы — хватают всех без разбора. Аналогичная ситуация в Якутии, на территории Поволжья, Урала и Кавказа. Правозащитники заявляют, что уже сейчас это называют Черной или Судной ночью в истории бурятского и многих других народов России, и объявленная мобилизация выглядит буквально как этнические чистки в национальных республиках.

Российские власти хотят уничтожить украинцев руками представителей народов, которых на эту войну отправляют силой. Уже сейчас количество погибших из нацреспублик больше, чем из других регионов России. Тем временем россияне «элитных пород» не собираются защищать пресловутый «русский мир». Например, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова отказался явиться в военкомат. «Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там (на фронте — прим. авт.) находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно», — ответил он журналисту, который дозвонился к нему, представившись сотрудником военкомата.

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

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