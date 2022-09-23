Американские биологи выяснили, как охотятся осьминоги 23.09.2022, 13:05

Моллюск долго отвлекает добычу последовательными и плавными движениями щупальца.

Исследователи из Университета Миннесоты открыли удивительную особенность этих моллюсков, которая помогает им успешно охотиться на разных животных, пишет «Новое время».

Изучив специфику охоты калифорнийского двухточечного осьминога, ученые отметили пару важных деталей. Во-первых, моллюск чаще всего использовал одно щупальце (второе справа, если считать от центра). Остальные выполняли вспомогательную роль.

Этот же вывод удалось подтвердить после просмотра видео охоты других осьминогов.

Второе наблюдение, которое удивило биологов, — умение осьминогов менять тактику нападения в зависимости от типа добычи. Так, для поимки медлительного краба осьминог использует стремительное и точное движение, а вот для юрких креветок существует другой прием.

Моллюск долго отвлекает добычу последовательными и плавными движениями щупальца, а затем, усыпив бдительность ракообразного, хватает его двумя соседними конечностями.

В будущем ученые планируют детальнее изучить моторику осьминогов, а также их центральную нервную систему. Знание механики движений поможет им создать более совершенных роботов и подводных аппаратов.

Особенности диких животных часто используются в робототехнике. Так, ученые уже создали робота в форме рыбки для поиска микропластика в океане.

А удивительная способность пауков удерживать большой вес натолкнула их на мысль о создании устройства из мертвого членистоногого.

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