Кремль попал в западню 2 Герман Обухов, «Обозреватель»

23.09.2022, 14:43

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Герман Обухов

Удавка для Москвы сжимается.

Частичная мобилизация это как частично беременна. Мобилизация либо есть либо ее нет, поэтому частичная мобилизация это скорее дебилизация населения. Мужики в России рванули в аэропорты и на те границы, которые пока еще приоткрыты – с Латвией, Грузией и Казахстаном. Там очередь из машин протянулась на 5 км. Все билеты на международные рейсы распроданы.

Тут следует отметить, что в случае использования Москвой тактического ядерного оружия, все полеты из России и в Россию прекратятся даже из «дружественных» стран вообще. Если Путин со своими опричниками пойдет и дальше, объявив после «референдумов» о присоединении 4-х регионов Украины к России, то это конкретная западня для Кремля, из которой нет выхода. Поскольку ВСУ на прекратит освобождать оккупированные районы Украины, как на юге, так и на востоке, Москва не сможет объяснить своим гражданам – ради чего все это затевалось? Даже если она поставит «под ружье» полмиллиона солдат. Сегодня не 1914 год и количество рядовых на поле боя ровным счетом ничего не меняет, их перемолотят снарядами и ракетами. Единственное, для чего они могут пригодиться, это заселиться во все дома Луганска и Донецка и тем самым сильно усложнить задачу ВСУ по освобождению этих городов от оккупантов.

Удавка для Москвы сжимается с каждым днем. Путин действительно совсем рехнулся, если надеется на какой- то перелом в войне за счет мобилизации населения. Солдату нужны командиры, которых с каждым днем все меньше, его нужно одеть и накормить, чего также не хватает уже сегодня. Посадить управлять танком водителя КАМАЗа не получится, надо учиться два-три месяца не меньше. С летчиками истребителей и вертолетов вообще труба. ВСУ подходит к тому состоянию по вооружению, когда роль рядового уменьшается в разы. Как говорил один генерал НАТО в свое время: «Если Россия хочет повоевать с нами, то она даже не увидит – с кем она воюет».

Дроны - камикадзе уже начали крошить российскую технику, решается вопрос о поставках комплексов ATACMS с дальностью полета ракет до 300 км и танков Абрамс. Все это в совокупности позволит ВСУ уйти от прямого соприкосновения с противником и резко уменьшить потери своих бойцов. Москва угрожает наносить удары по инфраструктуре, но получит такой же ответ – Ростов, Белгород, Курск и другие города России не за горами. Если рискнет применить ЯО, мы скоро расскажем – чем это ей обернется. Путин забыл хорошую русскую поговорку: «Тот, кто посеет ветер, пожнет бурю».

Герман Обухов, «Обозреватель»

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