WP: США предупреждают Россию, что она пожалеет, если применит ядерное оружие 4 23.09.2022, 16:22

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Сигнал передается в частных коммуникациях.

Уже несколько месяцев США в частных коммуникациях посылают предупреждение властям в Москве о тяжелых последствиях, ожидающих Россию в случае применения ядерного оружия. Администрация Джо Байдена в целом решила, что предупреждения должны быть умышленно размыты, чтобы Кремль колебался, пытаясь догадаться, каким будет ответ Вашингтона.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на американских чиновников, согласившихся говорить на условиях анонимности. Статью издания приводит «Зеркало недели. Украина».

Белый дом пытается добиться «стратегической неопределенности» на фоне того, как Россия продолжает усиливать свою риторику о возможном применении ядерного оружия против Украины. Кроме того, Москва производит мобилизацию, чтобы восполнить тяжелые военные потери.

Госдепартамент поддерживал частную коммуникацию с Москвой. Однако собеседники издания не уточняют, кто передавал российской стороне американские сообщения и каково было их содержание. Также неизвестно, отсылали ли США новые частные сообщения после последней речи Владимира Путина, в которой он снова повторил свои завуалированные ядерные угрозы и объявил о начале мобилизации. Однако американские чиновники сказали Washington Post, что коммунизация сохранялась постоянно на протяжении последних месяцев.

В администрации Байдена отмечают, что Москва неоднократно угрожала применить ядерное оружие после начала вторжения в Украину 24 февраля. Однако до сих пор не было никаких признаков, указывающих на подготовку российского ядерного арсенала к неизбежному удару. Однако новые ядерные угрозы Кремля не так размыты, как предыдущие. И они прозвучали во времена, когда армия России вынуждена отступать на поле битвы под давлением украинского контрнаступления.

Ранее российские заявления преследовали цель предупредить США и их союзников, чтобы они не заходили слишком далеко в поддержке Украины. Однако последние угрозы Путина говорят, что Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия на украинской территории, чтобы закрепить свою оккупацию и заставить Киев подчиниться. Так считает директор Ассоциации по контролю вооружений Дарил Кимболл.

«Всем нужно осознать, что это один из самых тяжелых эпизодов за многие десятилетия, когда ядерное оружие может быть применено. Последствия даже так называемой «ограниченной ядерной войны» будут катастрофическими», – подчеркнул Кимболл.

Американских экспертов уже много лет беспокоит возможность того, что Россия применит тактическое ядерное оружие, чтобы победить в обычной войне. Эта стратегия иногда описывается как «эскалация ради деэскалации». В четверг заместитель начальника ГУР Вадим Скибитский сказал британским журналистам, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, «чтобы остановить наши наступательные действия и уничтожить наше государство».

«Это тоже угроза и для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на весь Черноморский регион», – объяснил Скибитский.

Украина пытается подать сигнал, что даже российский ядерный удар не заставит ее капитулировать, а будет иметь противоположный эффект. Профессор управления в Университете Джорджтауна и директор Центра стратегических исследований и исследований безопасности Скоукрофта в Atlantic Council Мэттью Кроениг утверждает, что лучшим вариантом ответа США на ограниченный российский ядерный удар будет усиление поддержки Украины, а также проведение ограниченных неядерных ударов по российским силам.

«Если российские силы, выполнившие ядерную атаку, находятся в Украине, США могут нанести прямой удар по ним. Нужно откалибровать эту реакцию, чтобы она стала сигналом, что речь не идет о начале войны. Это ограниченный удар. На месте Путина, что бы вы сделали? Не думаю, что вы приказали бы начать полномасштабный ядерный обстрел США», - считает Кроениг.

Но в Вашингтоне считают безответственным даже обычный ограниченный удар против сил России. Поскольку это может спровоцировать широкомасштабную российско-американскую войну, а значит, конфликт между двумя ядерными государствами.

По мнению содиректора программы по ядерной политике центра Carnegie Endowment for International Peace Джеймса Актона, сейчас попытки предугадать американскую реакцию на российские действия не имеют никакого смысла. Потому что пока нет никаких признаков, говорящих, что Путин собирается преступить табу.

«Если бы он действительно собирался неизбежно применить ядерное оружие, он почти точно хотел бы, чтобы мы об этом знали. Ему больше нужно, чтобы угрозы применить ядерное оружие заставили нас пойти на уступки», – считает Актон.

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