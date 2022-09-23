Электронная очередь на границе: как оплачивать, кто проедет без оплаты и вне очереди 2 23.09.2022, 18:16

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С 23 сентября электронная очередь на границе Беларуси работает по новым правилам.

При выезде из Беларуси на машине или мотоцикле в сторону Евросоюза, прежде чем ехать непосредственно в пункт пропуска нужно сначала заехать на специальную площадку перед границей, в так называемую электронную очередь, пишет сайт euroby.info.

Отметим, что среди действующих в настоящее время на границе с Польшей и Литвой пунктов пропуска электронной очереди нет в Привалке и Лоше на белорусско-литовской границе. Описанное ниже касается лишь мест, где есть электронная очередь, то есть не касается Привалки и Лоша.

С 23 сентября 2022-го года вступило в силу постановление «совета министров Беларуси» от 15.09.2022 №607 «Об изменении постановлений совета министров Республики Беларусь от 22 января 2009 г. №70 и от 31 декабря 2015 г. №1130» в части порядка функционирования системы электронной очереди на границе.

Если раньше платить за электронную очередь должны были лишь те, кто покупал себе конкретное место (время) в очереди, то с 23 сентября платить должны практически все

Стоимость «услуги» 0,3 базовые величины или около 4 долларов США за легковую машину или мотоцикл и 1 базовая за грузовую машину (примерно 12$).

Как платить за электронную очередь на границе

Оплатить можно заранее (например, через ЕРИП) либо на площадке ожидания оператору уже находясь в электронной очереди.

Кто не платит за электронную очередь:

Без въезда в электронную очередь и соответсвенно без оплаты могут ехать к границе физические лица, следующие по удостоверениям инвалида Отечественной войны, участника войны, инвалида I группы, выданным компетентными органами Республики Беларусь, а также физические лица, следующие с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, за исключением указанной категории физических лиц, следующих в автобусах при выполнении международных автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Также освобождены от оплаты госделегации, машины спецслужб, дипломаты и машины консульств, лица следующие по служебным паспортам.

Отметим, что забронировать себе место проезда к границе на конкретное время теперь нельзя.

Узаконен проезд вне очереди для отдельных граждан

При постановке в электронную очередь отдельные категории граждан будут автоматически перемещены в начало очереди, то есть фактически едут вне очереди. Это касается:

- лиц, следующих с детьми в возрасте до 3 лет, не касается случаев, когда едут на автобусе

лица, следующие по документам о смерти или тяжелом заболевании близких родственников, не касается случаев, когда едут на автобусе,

- следующие по решению Председателя Государственного пограничного комитета или его первого заместителя,

- грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку товаров, подвергающихся быстрой порче или грузов повышенной опасности,

- транспортные средства, осуществляющие перевозку гробов с умершими

почтовые службы.

Проезд вне очереди для вышеперечисленных лиц предполагает, что они проезжают не мимо, а всё равно должны заехать на площадку электронной очереди и оплатить за очередь.

Не забываем, что кроме электронной очереди водителям автомобилей нужно ещё платить налог на выезд из Беларуси.

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