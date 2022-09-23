Умер народный артист Беларуси Владимир Иванов
- 23.09.2022, 23:14
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Он являлся одним из ведущих солистов Театра оперы и балета Беларуси.
Сегодня, 23 сентября умер народный артист Беларуси, танцовщик Владимир Иванов. Об этом zerkalo.io сообщили его знакомые.
Владимир Иванов родился в 1952 году в Минске. Являлся одним из ведущих солистов Театра оперы и балета Беларуси (1971−1992). Исполнял ведущие партии в балетах хореографа Валентина Елизарьева.
Затем преподавал в Белорусском хореографическом училище, Академии искусств, Университете культуры.
Являлся главным балетмейстером классического балета Белорусского музыкального театра (2010−2015). Поставил на его сцене балеты «Мефисто», «Щелкунчик», «Ассоль» и «Сон Дон Кихота».