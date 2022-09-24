От Грузии до Южной Кореи: куда и почем сейчас можно улететь из Минска? 24.09.2022, 10:41

Билеты на самые удобные и быстрые маршруты раскуплены до середины октября.

С началом мобилизации в России многие россияне направились в Беларусь. Минск рассматривается скорее как перевалочный пункт, так как билеты на самолеты из Москвы по разным направлениям были раскуплены в первые же часы после объявления мобилизации. Однако из-за санкций вылеты из Минска также сильно ограничены. Журналисты belsat.eu посмотрели, куда теперь можно улететь и за какую цену. Спойлер: билеты на самые удобные и быстрые маршруты раскуплены до середины октября, цены на них – от $450 (по курсу Нацбанка Беларуси на 23 сентября).

Безвизовые страны, для россиян нужен загранпаспорт

ГРУЗИЯ

Одно из самых удобных направлений для вылета прямым рейсом – Грузия. Виза россиянам не нужна, только загранпаспорт. Здесь можно находиться до 360 дней, единственное – россиян туда пускают не всегда, в последнее время увеличилось количество отказов.

Тбилиси. Ближайшие билеты находим на 15 октября и только бизнес-класса стоимостью $527,2 (Br 1342). 16 октября уже есть билеты и эконом-класса по цене $428,6 (Br 1091).

Батуми. Ближайшая дата тоже 15 октября, эконом-класс стоит также $428,6 (Br 1091), бизнес-класс – $527,2 (Br 1342).

Кутаиси. Ближайшая дата – 26 октября. Стоимость билета эконом-класса – от $216 (Br 550).

ТУРЦИЯ

Стамбул. Ближайшая дата – 14 октября. Цена – $464,7 (Br 1183) за билет эконом-класса. Находиться здесь можно 60 дней.

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку. Ближайшая дата – 15 октября, билет эконом-класса стоит $475 (Br 1208,86), бизнес-класс – $544 (Br 1384,86). Время пребывания в стране – 90 дней.

УЗБЕКИСТАН

Больше всего билетов и вариантов вылета мы нашли именно в эту страну. Находиться в ней можно 60 дней. Однако все рейсы – многочасовые, с пересадками.

Ташкент. Ближайшая дата – 2 октября, но есть только билеты бизнес-класса стоимостью $855 (Br 2176,68). Лететь нужно с пересадкой: от 19 часов до 26 часов 50 минут. Билеты эконом-класса мы нашли с 3 октября, стоят $598 (Br 1522,68). Очень много вариантов касательно времени вылета, есть рейс, который хоть и с пересадкой, но занимает «всего» семь часов.

Ургенч. Ближайшая дата – 25 октября. Стоимость – от $233 (Br 593) за билет эконом-класса. Лететь с пересадкой от 10 часов 20 минут до 23 часов 45 минут.

Фергана. Ближайшая дата – 25 октября. Эконом-класс – от $203,5 (Br 518). Лететь с пересадкой 9 часов 40 минут или же 17 часов.

Нукус. Ближайшая дата – 25 декабря. Билет эконом-класса стоит от $233 (Br 593), бизнес-класса – $495,8 (Br 1262). Лететь с одной пересадкой 10 часов 45 минут или же 23 часа 30 минут.

Ургенч. Ближайшая дата – 25 октября. Стоимость – от $233 (Br 593) за билет эконом-класса. Лететь с пересадкой от 10 часов 20 минут до 23 часов 45 минут.

Фергана. Ближайшая дата – 25 октября. Эконом-класс – от $203,5 (Br 518). Лететь с пересадкой 9 часов 40 минут или же 17 часов.

Нукус. Ближайшая дата – 25 декабря. Билет эконом-класса стоит от $233 (Br 593), бизнес-класса – $495,8 (Br 1262). Лететь с одной пересадкой 10 часов 45 минут или же 23 часа 30 минут.

Ургенч. Ближайшая дата – 25 октября. Стоимость – от $233 (Br 593) за билет эконом-класса. Лететь с пересадкой от 10 часов 20 минут до 23 часов 45 минут.

Фергана. Ближайшая дата – 25 октября. Эконом-класс – от $203,5 (Br 518). Лететь с пересадкой 9 часов 40 минут или же 17 часов.

Нукус. Ближайшая дата – 25 декабря. Билет эконом-класса стоит от $233 (Br 593), бизнес-класса – $495,8 (Br 1262). Лететь с одной пересадкой 10 часов 45 минут или же 23 часа 30 минут.

КЫРГЫЗСТАН

Время свободного пребывания в стране – 30 дней без регистрации + 6 месяцев с регистрацией по месту жительства.

Ош. Ближайшая дата – 29 сентября. Билет эконом-класса стоит $440,8 (Br 1122), несколько вариантов по времени вылета, лететь с пересадкой более 20 часов.

С визами, но которые легко оформляются онлайн

ИНДИЯ

В эту страну нужно оформить электронную визу продолжительностью от 30 дней до 5 лет. Что с билетами?

Дели. Ближайшая дата – 18 октября. Стоимость эконом-класса $690,3 (Br 1757). Лететь 24 часа с пересадкой.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Нужна электронная виза, которая оформляется самостоятельно. Время пребывания в стране – 60 дней.

Сеул. Ближайшая дата – 1 ноября. Эконом-класс стоит от $538,2 (Br 1370), бизнес-класс – $1252,9 (Br 3189). Лететь с пересадкой 31 час 30 минут.

• Президент России Владимир Путин утром 21 сентября объявил о частичной мобилизации. «Для защиты нашей Родины и целостности считаю необходимым поддержать частичную мобилизацию», – заявил он. После этого самым популярным запросом в поисковых системах Google и «Яндекс» стал «как выехать из России», а на границах и в аэропортах образовались очереди.

• Одним из направлений бегства мужчин из России от мобилизации на войну с Украиной стала Беларусь, которая служит своего рода перевалочным пунктом для вылета в другие страны.

• Тем временем беларусские силовики уже получили устное распоряжение идентифицировать россиян, приехавших скрыться от мобилизации. Также и в аэропорту Минска, где существенно вырос спрос на билеты, милиция начала проверять мужчин с российскими паспортами.

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