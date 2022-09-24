Ученые выяснили, как всего один час на природе может повлиять на человеческий мозг 24.09.2022, 11:52

2,190

Даже короткая прогулка по лесу может творить чудеса.

Ученые выяснили, как всего один час в дикой природе может повлиять на человеческий мозг, сообщает Science Alert.

Многочисленные исследования доказывали связь городской среды с повышенным риском тревоги, депрессии и других проблем с психическим здоровьем. При этом пребывание в дикой природе, согласно выводам ученых, уменьшало беспокойство и депрессию, улучшало настроение, концентрацию, сон и память. Также сообщалось, что миндалевидное тело мозга меньше активируется во время стресса у сельских жителей по сравнению с горожанами.

Исследователи из Института развития человека им. Макса Планка с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии решили узнать, какой именно эффект оказывает пребывание в дикой природе на мозг. В эксперименте участвовали 63 здоровых взрослых человека. Сначала участники выполнили задание на рабочую память и прошли фМРТ-сканирование, отвечая на вопросы, некоторые из которых вызывали социальный стресс. Затем испытуемым поручили совершить часовую прогулку либо в городских условиях — оживленном торговом районе Берлина, либо в природных условиях — лесе Грюневальд.

Участников просили пройти по определенному маршруту в любом месте, не сбиваясь с курса и не используя по пути свои мобильные телефоны. После прогулки каждый участник прошел еще одно сканирование фМРТ с дополнительным заданием, вызывающим стресс. Сканирование показало снижение активности миндалевидного тела после прогулки в лесу, что подтверждает идею о том, что природа может вызывать положительные эффекты в областях мозга, связанных со стрессом. Согласно выводам ученых, это может произойти всего за 60 минут.

Гулявшие по лесу участники эксперимента также сообщили о большем удовольствии от прогулки, чем те, кто совершал гулял по городу, что согласуется с результатами исследования фМРТ, а также с предыдущими исследованиями. «Результаты подтверждают ранее предполагаемую положительную связь между природой и здоровьем мозга, но это первое исследование, доказывающее причинно-следственную связь», — заявила нейробиолог-эколог Симона Кюн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».