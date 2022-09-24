Медики рассказали, можно ли запивать таблетки чаем 1 24.09.2022, 12:47

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В популярном напитке есть особые вещества.

Польза чая не подлежит никаким сомнениям. Ароматный бодрящий напиток обладает массой полезных веществ, которые оказывают благотворное влияние на организм. Однако в сочетании с некоторыми лекарственными препаратами может снижать их эффективность, пишет «Главред».

В черном и зеленом чае есть вещества, которые могут замедлять процесс всасывания лекарственных веществ в кровь или, наоборот, усиливать их, вызывая нежеланные побочные действия.

Кофеин – один из самых известных компонентов чая. Он обладает стимулирующим действием, помогает повысить внимание и концентрацию. Однако чрезмерное употребление напитка, вкупе с лекарствами, которые могут содержать кофеин может привести к бессоннице, повышению артериального давления, головным болям и проблемам с желудком.

Флавоноиды в чае – это вещества, которые придают напитку его неповторимый аромат. Они могут обладать противогрибковым и антибактериальным действием и быть полезными в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращать развитие кариеса.

Какие препараты не стоит запивать чаем

Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы

Зеленый чай содержит витамин К, который способен снижать эффективность медикаментов для сердца. Их нужно запивать исключительно водой.

Также не стоит сочетать употребление чая с препаратами для профилактики тромбоза. Людям с повышенным давлением стоит с осторожностью сочетать лекарства с напитками. Чай известен своими способностями кратковременно повышать давление, поэтому гипертоникам стоит быть аккуратными.

Препараты железа

Железосодержащие препараты также нужно записать водой. Чай ухудшает усвояемость этого микроэлемента. А вот прием лекарства вместе с апельсиновым соком способно укрепить эффект.

Антидепрессанты

Кофеин в составе чая может сводить на нет действие седативных препаратов и спровоцировать развитие нервозности и увеличить тревожность. В некоторых случаях чай может усиливать свойства препаратов, однако лучше отказаться от приема чая с лекарствами от депрессии.

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