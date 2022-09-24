Путин уволил заместителя Шойгу 4 24.09.2022, 13:13

3,486

Дмитрий Булгаков

Фото: Кирилл Зыков

Генерал армии Дмитрий Булгаков отвечал за тыловое обеспечение войск РФ.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности, сообщило Минобороны. Он переходит на другую работу, сообщает РБК.

На должность замминистра обороны назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России, уточнило ведомство. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».