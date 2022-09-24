Путин уволил заместителя Шойгу

Путин уволил заместителя Шойгу4
- 24.09.2022, 13:13
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Генерал армии Дмитрий Булгаков отвечал за тыловое обеспечение войск РФ.
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности, сообщило Минобороны. Он переходит на другую работу, сообщает РБК.
На должность замминистра обороны назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России, уточнило ведомство. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.