закрыть
24 сентября 2022, суббота, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин уволил заместителя Шойгу

4
  • 24.09.2022, 13:13
  • 3,486
Путин уволил заместителя Шойгу
Дмитрий Булгаков
Фото: Кирилл Зыков

Генерал армии Дмитрий Булгаков отвечал за тыловое обеспечение войск РФ.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности, сообщило Минобороны. Он переходит на другую работу, сообщает РБК.

На должность замминистра обороны назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России, уточнило ведомство. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко