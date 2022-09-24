ВСУ выбивают российские войска с позиций: новые карты боев 24.09.2022, 13:37

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Украинская армия наступает на Лиман.

По состоянию на 213-й день полномасштабной войны в Украине, российские войска продолжают безуспешно пытаться вернуть утраченные позиции на востоке и юге Украины, в то время как ВСУ наступают в направлении Лимана.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

ВСУ успешно отражают попытки захватчиков вернуть утраченные позиции вокруг Купянска. Российские боевики предприняли попытку разрушить дамбу в Печенегах, чтобы подтопить из реки Северский Донец и нарушить материально-техническое обеспечение на восточном берегу, но успеха их тактика не имела.

В то же время украинские защитники наступают на север и северо-запад от Лимана. Российские пропагандисты писали о прорыве своей обороны в районе Карповки и Редкодуба, но официального подтверждения пока не было.

Оккупанты продолжают основные усилия направлять на регулярные обстрелы из реактивной артиллерии вдоль линии фронта в районе Бахмута и Донецка. Также враг безуспешно попытался совершить наземный штурм Зайцева и Майорска в районе Бахмута и вокруг Новомихайловки, Авдеевки, Опросного и Каменки в районе Донецка.

На юге Украины также идут бои вдоль всей линии столкновения. Оккупанты организовывают оборону захваченных территорий и использует БПЛА для поиска возможностей нанести удар по украинским позициям. При это ВСУ ударили по понтонной переправе в Новой Каховке, двум скоплениям вооружения и техники врага в Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

Украинские воины обстреляли станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра и уничтожили вражеский ракетный комплекс «Тор» в Баштанском районе. Под украинский огонь попала колонна войск РФ с оружием и техникой в Каховке, а также нанесен удар по Каховскому мосту.

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