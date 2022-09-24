Сибирь и Дальний Восток вышли на акции против мобилизации в РФ 18 24.09.2022, 14:21

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(Обновлено) В центральной России протесты объявлены на 17.00.

Сегодня в городах России объявлены акции протеста против мобилизации на войну с Украиной. Акции назначены на 17.00 по местному времени.

Первыми на протесты вышли жители городов Дальнего Востока и Сибири.

В Новосибирске на акции против «могилизации» полиция окружает протестующих, которые мирно водили хоровод. В Томске людей уводят под руки, сообщает Ateobreaking.

В Иркутске проходит акция против мобилизации. Полицейские задерживают людей, стоящих в сквере без плакатов и лозунгов, сообщает RusNews. Автора телеграм-канала «Иркутск анархистский» задержали неизвестные в штатском.

В Новосибирске полицейские задержали Антонину Хордикову, которая вышла на антивоенный пикет с плакатом «Я против мобилизации». Ее задержали и собираются составить протокол по статье о дискредитации российской армии, сообщило «ОВД-Инфо».

На данный момент известно об задержаниях в Хабаровске, Иркутске, Чите, Новосибирске, Томске и Улан-Удэ.

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Первые акции прошли в Иркутске. В сквере Кирова во время дождя собралось около 25 человек. Канала «Иркутск анархистский» сообщает, что меньше чем за час акции было задержано 17 человек, в том числе автор канала.

Задержания проходят и на акции Улан-Удэ. На площади Театральная задержали 10 человек, включая правозащитницу Надежду Низовкину, сообщают «Сибирь.Реалии». По ее словам, они вели прямой эфир на ее ютюб-канал по поводу протеста против мобилизации. Полицейские сначала разрешили его вести, потом всех затолкали в автобус и повезли в отдел полиции Октябрьский.

«Они видимо получили приказ начальства и задержали довольно жестко, хотя мы ничего не нарушили, наше поведение не менялось», - рассказала Низовкина. По ее словам, полиция угрожает задержанным силой, сотрудники не называют имена, телефоны и паспорта отбирают силой.

Как пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо», в Новосибирске задержали по меньшей мере 13 человек.

В Томске задержали 10 человек, среди них журналист Александр Сакалов, сообщает телеграм-канал «Улица Бархатная».

В Чите во время одиночного пикета против мобилизации задержали Марину Саломатову – участницу движения «Гражданская Солидарность Забайкалья».

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