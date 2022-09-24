Полковник ВСУ: В Минск прибыло около 130 наемников ЧВК «Вагнера» 3 24.09.2022, 15:01

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иллюстрационное фото

Есть вероятность переброски ДРГ в Украину.

В столицу Беларуси, Минск, прибыли около 130 «вагнеровцев», они приступили к тренировкам с белорусским охранным предприятием «ГрандСервис». Этой фирме недавно доставили партию формы, используемой Вооруженными силами Украины, похоже, захватчики планируют устроить провокации с целью дальнейшего проведения мобилизации в Беларуси.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Сейчас риск применения вражеских ДРГ на Волыни, Ривненщине, Житомирщине и Киевщине сейчас высок.

«Со стороны Беларуси высока вероятность применения ДРГ на территориях Волынской, Ривненской, Житомирской и Киевской областей. Для чего это им нужно? Для обвинения Украины в искусственной дестабилизации обстановки и создания благоприятной почвы для проведения мобилизации среди белорусских сторонников Путина», – отметил Штефан.

По информации, которой располагает офицер ВСУ, сейчас в Минск прибыла группа «вагнеровцев».

«В Минск прибыло порядка 130 наемников ЧВК «Лига», начавших тренировку с белорусским охранным предприятием «ГардСервис». Кроме этого, вышеупомянутому предприятию доставили партию формы образца ВСУ. Для чего охранникам форма ВСУ? Очевидно, не для парада», – отметил Анатолий Штефан.

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