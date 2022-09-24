Лавров на Генассамблее ООН допустил странную оговорку 7 24.09.2022, 22:40

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Глава МИД России, очевидно, потерял ориентацию в пространстве.

В субботу, 24 сентября, на заседании Генассамблеи ООН, рассказывая о псевдореферендумах на оккупированных территориях Украины, глава МИД РФ Сергей Лавров во время пересчета украинских регионов первой из областей назвал Лаосскую.

Оговорку министра транслировали в прямом эфире, сообщает ТСН.

- Сейчас Запад закатил истерику из-за «референдумов», которые проходят в Лаосской... и... в... Луганской области, — запираясь, читал из бумажки Лавров.

Очевидно, потеряв ориентацию в пространстве, министр внешних дел России в перечне областей, в которых оккупанты проводят свои плебисциты, кроме Донецкой области, назвал также Харьковскую (очевидно, вместо Херсонской) и с большим трудом произнес название Запорожской области, которая в него сначала превратилась в Запорожную.

Псевдореферендумы, которые проходят в оккупированных областях Украины, Лавров цинично назвал реакцией на призыв Зеленского к россиянам убираться из Украины, якобы забыв о присутствии российских солдат, под дулами которых проводят эти незаконные плебисциты.

Представители Лаосской народно-демократической республики, которая с 1955 года является членом ООН, пока не отреагировали на этот пассаж главы российского МИД.

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