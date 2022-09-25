СМИ: После объявления мобилизации Путин уехал отдыхать 25.09.2022, 3:14

В последний раз хозяин Кремля появлялся на публике вечером 21 сентября.

После объявления 21 сентября в России мобилизации президент РФ Путин уехал отдыхать, – утверждает со ссылкой на три источника телеграм-канал Faridaily, который ведет журналист Фарида Рустамова.

В последний раз Путин появлялся на публике вечером 21 сентября, когда выступил в Великом Новгороде. Сразу после концерта, как утверждают источники Рустамовой, у Путина начался перерыв в публичной деятельности, и длиться он будет как минимум неделю. При этом по телевидению по-прежнему показывают сюжеты с участием Путина. Рустамова утверждает, что это так называемые «консервы» – сюжеты, записанные заранее.

По словам одного из источников, Путин отдыхает сейчас в резиденции на Валдае в Новгородской области.

Многие комментаторы обратили внимание на то, что Путин не пришёл в пятницу на концерт в Москве в поддержку «референдумов». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин был занят. Он также отрицает, что Путин в отпуске.

По данным журналистки, в следующий раз Путин может появиться на публике в четверг 29 сентября, когда у него запланирована поездка в один из регионов.

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