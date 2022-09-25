Стало известно о погоде в Беларуси на неделю с 26 сентября по 2 октября 25.09.2022, 13:29

Будет довольно тепло.

В Беларуси на неделе с 26 сентября по 2 октября будет умеренно тепло. Однако погода будет нестабильной — ожидается облачность, порывистый ветер и временами дожди. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

В Бресте почти всю неделю будет облачно и с дождями — только в понедельник, 26 сентября, осадков не ожидается и облачность будет переменной. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +10 градусов Цельсия ночью и от +14 до +17 градусов днем.

В Витебске дожди польют уже 26 сентября, однако в следующие три дня осадков не ожидается — зато с пятницы по воскресенье дождь, скорее всего, будет идти каждый день. Температура воздуха днем — от 12 до 17 градусов тепла, ночью — от +7 до +10 градусов.

В Гомеле всю неделю ожидается переменная облачность, с понедельника (26 сентября) по среду (28 сентября), а также в воскресенье (2 октября) — дожди, в остальные дни будет сухо. Температура воздуха от +13 до +16 днем и 7−10 градусов выше нуля ночью.

Неделя в Гродно пройдет с переменной облачностью и дождями — только в пятницу, 30 сентября, осадков не ожидается. Воздух днем будет прогреваться от 12 до 16 градусов выше нуля, ночью — от 8 до 10 градусов со знаком «плюс».

Понедельник в Могилеве ожидается без дождей, но уже во вторник, 27 сентября, в регионе пройдут осадки, дождливо будет во все дни кроме четверга (29 сентября), облачность во все дни переменная. Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +16, ночью — от +7 до +10 градусов.

В Минске также почти всю неделю будут дожди, относительно сухая погода установится лишь в понедельник 26 сентября и в четверг 29 сентября. Облачность переменная, температура воздуха — от +13 до 15 днем, а ночи в среднем будут холоднее, чем в других регионах — всего лишь от +5 до +9.

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