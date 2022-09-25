«Вместо автомобиля купил моторную лодку и эхолот» 2 25.09.2022, 14:13

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Белорусские рыбаки рассказали о своем хобби.

С окончанием лета отдых на природе теряет свою актуальность, но только не для рыбаков. Это отдельная категория людей, которые верят в приметы и имеют огромное терпение. О любви к рыбалке, затратах на хобби и своих самых больших уловах рыбаки рассказали Intex-press.

«Все траты оправдывают себя даже не уловом, а эмоциями»

Александр Рубец , 35 лет:

– Я занимаюсь подводной рыбалкой. Имею все необходимые сертификаты. И считаю, что это – настоящий экстрим: никогда не знаешь, что там на глубине тебя ждет.

К рыбалке меня приучил отец. Когда мне было лет 6-7, он часто брал меня с собой, и мы на лодке осваивали новые озера и реки. Я тогда был под таким впечатлением, что даже вел дневник, куда записывал все свои эмоции и переживания.

В подводной рыбалке свои нюансы: нужен качественный гидрокостюм, чтобы не замерзнуть в воде и не зацепиться за какие-либо ветки, нужно хорошее, правильно настроенное ружье, маска, очки. К примеру, мое ружье стоит около 470 рублей, а костюм – около 800 долларов.

Подводная рыбалка на любителя, но она захватывает, только по-своему. Когда ныряешь, видишь всю прелесть подводного мира, особенно если водоем имеет большую прозрачность. И пускай это далеко не море, но у нас в Беларуси тоже есть на что посмотреть под водой.

Какую рыбу я ловил? Плотву, густеру, карпа, карася, голавля, щуку, судака. Разную и много.

Бывали интересные случаи. Однажды я нырнул в водоем, где была достаточно мутная вода. Через маску в паре метров от себя увидел какую-то штуку. Сначала подумал, что это старый большой кувшин зарос. Подплыл, потрогал. А он мягкий. Еще раз потрогал. И тут как метнет хвостом! Оказывается, это был большой сом, и он просто стоял на дне. Ощущения не забываемые!

А еще было забавно и страшно одновременно, когда я решил заглянуть в нору, а там – большие глаза. Это оказался бобр. Бобр – мощное животное, хвост у него – как лопата. В случае опасности он отбивается им или кусает зубами. А если у него еще и дети, жди нападения. В тот раз мне повезло.

Наверное, самой большой пойманной рыбой был сом. Мы поймали его с товарищем Сашей на Припяти. Тянули долго, но трофей был взят. Вес – 58 кг.

Так что все траты на гидрокостюм, снасти и прочее оправдывают себя. И даже не уловом, а эмоциями. Рыбалка – это отдельная жизнь.

«Пусть даже дождь будет идти – я все равно поеду»

Дмитрий Кислый, 32 года:

– Рыбалкой увлекаюсь с раннего детства. Мой отец тоже рыбак, и, благодаря ему, я с головой погрузился в это увлекательное занятие.

На рыбалке я был сотни раз, ездил с семьей, с друзьями, с ночевкой и шашлыками. Но пришел к выводу, что ездить одному лучше всего.

Я немного «рыбанутый». Мне не важна погода, пусть даже дождь будет идти – я все равно поеду. Это самый настоящий азарт!

Когда ты один на рыбалке, ты можешь насладиться пением птиц, красотой природы, испытать единение, когда никто не отвлекает.

Я не курю, но вот на рыбацкие «игрушки» денег уходит гораздо больше. «Упакован» я отлично: есть 5 фидеров, 3 поплавка для болонской ловли, 2 махровых, 4 спиннинга, 2 ультралайта, а также лодка с мотором и куча других мелких принадлежностей и удочек.

Удовольствие, конечно, не дешевое, особенно с сегодняшними ценами. Например, цена на удочки стартует от 10-15 рублей, а есть и по 150, и по 850 рублей! Приманки, крючки – все это тоже стоит учитывать. А от качества принадлежностей во многом зависит улов: на самодельную ореховую мало что можно хорошее взять, леска и крючок тоже играют роль. Но все это окупается эмоциями и впечатлениями, полученными от рыбалки.

Что касается улова, то самый запоминающийся был 14 августа 2019 года на реке Неман. Было раннее утро, и я леща ловил на фидер. Вдруг почувствовал, что рыба пошла по течению, почти вымотала всю леску на шпуле. Хорошо, что лодка была рядом, и я в нее запрыгнул. Немного потаскав меня по реке, рыба сдалась и была успешно «припаркована» на борт. Это оказался сом весом 11 кг.

Не передать никакими словами эти ощущения. Этот кайф, адреналин, когда ты борешься и побеждаешь, когда трофей – твой!

У меня подрастают два сына и доченька. Надеюсь обязательно привить сыновьям страсть к рыбалке – так же, как когда-то и меня отец подсадил на это увлечение.

«Вместо автомобиля купил моторную лодку и эхолот»

Юрий Данилин, 53 года:

– Я не помню тот день, когда поймал свою первую рыбу, но с уверенностью могу сказать, что рыбалкой увлечен примерно с 17 лет.

Люблю как летнюю, так и зимнюю рыбалку. Многие говорят, что зимой ловить не интересно: мол, улов небольшой. А вот и не скажи. У меня зимой бывали такие рыбины, что приходилось досверливать лунку – голова не пролазила.

Я человек военный. Работа не самая легкая, за день голову так задурят, что хочется простого спокойствия. И рыбалка – самое то. Люблю ездить на далекие водоемы, чтобы километров 200-350 от дома, люблю изучать новые места.

Жена и дочь рыбалку не любят, но с тем, что меня в выходные не бывает дома, смирились. Может, хоть зять рыбаком будет, будем вместе ездить…

Зато в холодильнике всегда есть рыба, рыбный фарш, много копченой рыбы – копчу сам. Иногда бывает, что класть уже некуда – тогда знакомым раздаю.

Хвастаться уловом я не люблю. Бывают моменты, что приезжаю домой пустым. Жена однажды даже не поверила, что без рыбы приехал – шутила, что нашел любовницу.

Рыбалка – это моя отдушина и страсть. В прошлом году хотел машину поменять, но друг-рыбак показал в интернете моторную лодку – современную, классную. И я подумал, что машина пока ездит, а вот такую лодку я очень хочу. И купил ее, отдал около 2300 долларов. Еще и беспроводной эхалот, который стоил 320 рублей. Также у меня есть дорогущие часы, которые показывают давление, время клева.

В семье меня понимают и к таким тратам относятся спокойно. У каждого свои радости: у меня рыболовные снасти, у жены и дочери – шмотки.

Больше всего я люблю «охотиться» на хищника. По осени с первыми холодами идут на жор щука и окунь. Хищник клюет по-другому: жестко, резво, сразу. И тут срабатывает инстинкт охотника.

А вообще любая рыба хороша. Главное, с собой на рыбалку ее не брать – я верю в эту примету.

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