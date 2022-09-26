В России задержали консула Японии 5 26.09.2022, 18:47

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Обвиняют в «шпионаже».

В России заявили о задержании японского консула Мотоки Тацунори, якобы за «шпионаж».

По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест, а сам консул объявлен персоной нон грата.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Консул задержан с поличным при получении за деньги сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — пишет издание.

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