В России задержали консула Японии

В России задержали консула Японии5
- 26.09.2022, 18:47
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Обвиняют в «шпионаже».
В России заявили о задержании японского консула Мотоки Тацунори, якобы за «шпионаж».
По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест, а сам консул объявлен персоной нон грата.
Об этом сообщает «РИА Новости».
«Консул задержан с поличным при получении за деньги сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — пишет издание.