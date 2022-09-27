Мнение: Счет для Лукашенко пошел на дни 3 27.09.2022, 12:03

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Фото: Getty Images

Торг продолжается, только условия диктуются не шкловской хунтой.

Пока Медведев рассуждает о том, что Кремлю ничего не будет за ядерный удар по Украине, Запад готовится и к такому сценарию, начав более плотное наблюдение за действиями кремлевской банды, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Самолет синепалого синегуба пока так и не взял курс на дворец. Торг продолжается, только условия диктуются не шкловской хунтой. На внешнем периметре готовится введение запрета на выезд мужчин из России. Ирония судьбы, что страны, которые сами пострадали от российской агрессии, более лояльно относятся к россиянам.

Та же Грузия, захвату части которой в 2008 году радовались в прямом эфире, теперь станет временным пристанищем для тех, кто до сих пор искренне не понимает, почему Южная Осетия или Абхазия - это Грузия, но научился выговаривать, что Крым - это все же Украина.

А вот Казахстан и другие демонстрируют меньшую готовность принимать у себя россиян, сбегающих от могилизации. Как скоро в текущих условиях за этим последует аналогичный шаг (закрытие границ для белорусов) синепалого - вопрос скорее риторический, чем практический. Из трех выходов - сопротивляться, идти в военкомат или уезжать - третью опцию планируют забрать.

Торги с Западом пока идут туго. А счет пошел на дни. Синегубу осталось только семью отправить на отдых в любимые Эмираты, и паззл сложится окончательно.

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