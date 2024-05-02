Эксперты рассказали, почему коты не любят закрытые двери 2 2.05.2024, 14:48

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Названы три неожиданные причины.

Когда в вашем доме в одну из комнат закрыта дверь, то кот начинает мяукать, царапать их настолько, что как будто его жизнь зависит от того, удастся ли ему туда зайти. Конечно, не каждый кот так делает, однако есть коты, которые могут устроить целую драму, когда не могут зайти туда, куда хотят. Издание Cattitude Daily рассказало, почему так происходит.

Территориальный инстинкт

Одной из общих черт котов и их родственников, таких как львы и тигры, является территориальный инстинкт, ведь в дикой природе выживание кота зависит от того, сможет ли он удерживать свою территорию.

«Это территория, которая включает безопасное место для сна и поиска пищи. Они регулярно патрулируют свой участок и оставляют свой запах в стратегических местах, чтобы отпугивать незваных гостей. Если их границы не уважают, они готовы бороться за то, что считают своим», - объясняют в материале.

Отмечается, что коты, которые живут на улице, в основном серьезно относятся к своим территориальным инстинктам, однако это не означает, что домашние коты не могут быть такими же. Поэтому если ваш кот имеет полный доступ в дом, ему неважно, что вы хозяин в доме, ведь он воспринимает дом как свою территорию. Поэтому все стены вашего дома он считает своей законной «родной землей».

Любознательность

Также известно, что коты являются любознательными животными, им всегда интересно, что мы делаем, и они не боятся вмешиваться в любую ситуацию. Поэтому для любознательного кота закрытая дверь является самой большой обидой, ведь он хочет знать, что происходит, однако закрытая дверь не дает ему этого сделать.

Хотят внимания

Кроме того, коты преимущественно являются независимыми и непокорными животными, однако иногда они могут быть социальными и ласковыми. Они любят быть с людьми на своих условиях, однако им не нравится, когда мы исчезаем из их поля зрения.

«Даже если ваш кот не из тех, кто добровольно прыгает к вам на колени, ему все равно может нравиться знать, что вы рядом. Когда вы выходите в туалет и закрываете за собой дверь, у вашего ласкового кота может возникнуть проблема. Либо ему не нравится, когда он вас не видит, либо он хочет быть с вами все время», - подчеркивают в публикации.

Как решить эту проблему

Поэтому если ваш кот является одним из многих, кто не любит закрытые двери, то у вас есть несколько вариантов, чтобы решить этот вопрос. Или же вы уберете все двери в доме, чтобы вы никогда не обижали своего кота. Однако если такой вариант не подходит, то можете купить для домашнего любимца специальные двери или научить кота тому, что он не может заходить туда всегда, когда захочет.

«Если вы считаете, что ваш кот является территориальным, лучший вариант - научить его, что все, что находится за закрытой дверью, больше не является частью его территории. Это должна быть ситуация типа «все или ничего». Или ваш кот считает комнату своей территорией и поэтому считает, что заслуживает беспрепятственный доступ к ней, или он знает, что эта комната всегда под запретом», - посоветовали в материале.

Однако чтобы это сработало, вам необходимо всегда держать дверь закрытой. Вероятно, ваш кот несколько дней будет протестовать и пытаться добраться до той или иной комнаты, однако рано или поздно поймет, что это значит. Однако если вы случайно оставите дверь открытой и позволите коту зайти, то вам придется делать все сначала.