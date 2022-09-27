Бойцы ВСУ ликвидировали российского полковника и трех лейтенантов
- 27.09.2022, 14:58
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Своих офицеров в РФ «прикопали по-тихому».
Украинские воины ликвидировали «российского полковника, а также трех лейтенантов российских оккупационных войск.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем канале в Telegram. Так, был ликвидирован на фронте российский полковник Андрей Брызгалин.
«Полковник Андрей Брызгалин успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении», – с сарказмом отметил Штефан.
При этом украинский офицер уточнил, что полковника оккупантов «прикопали по-тихому».
Среди тех, кто уже не будет воевать против ВСУ, потому что получил билет к Кобзону, также:
лейтенант Евгений Нагуськин,
старший лейтенант Иван Колишенко,
старший лейтенант Олег Ташматов.