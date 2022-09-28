В российском Курске произошел мощный взрыв 28.09.2022, 7:50

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Губернатор пытается успокоить население.

В российском Курске вчера в 21:10 раздался взрыв.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. «24 канал» собрал все, что известно о ситуации.

«Приблизительно в 21:10 в Курске зафиксирован громкий звук. Как сообщили наши военные, на большой высоте работает авиация министерства обороны. Оснований для беспокойства нет», – написал Старовойт.

Другие взрывы в Курске

Взрывы в Курске раздались 24 сентября. Местные жители сообщали, что слышали их у аэропорта. Туда отправились пожарные машины. Официальную информацию оккупанты не сообщали.

Россияне заявили, что в Курской области их обстреливают «украинские диверсанты». Это произошло 9 сентября. Пострадал якобы блокпост с ОМОНом и Росгвардией. Кремлевские пропагандисты сказали, что Россия начала план «перехвата врага» в городе Суджа Курской области.

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