В Минске начали включать отопление в квартирах 3 28.09.2022, 9:53

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А что в других регионах Беларуси?

В жилфонд Минска с 28 сентября начали подавать тепло, однако, чтобы настроить все системы, может понадобиться до 10 дней, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. Узнали, что известно о включении отопления в других регионах.

Мингорисполком принял решение о начале включения отопления в Минске у потребителей второй очереди: в жилищном фонде, общежитиях, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования, театрах с 28 сентября.

В горисполкоме уточнили, что процесс подачи тепла во все жилые помещения происходит не одномоментно и может занять до 10 дней — этот срок понадобится специалистам, чтобы наладить бесперебойную работу систем.

Напомним, социальные объекты начали отапливать в Минской области с 19 сентября, в Минске — с 20 сентября.

В Гродно тепло в квартирах и общежитиях также появится в ближайшее время — Гродненский горисполком согласовал включение систем отопления в жилом фонде с 27 сентября, сообщает Гродноэнерго.

Председателя Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук сообщил в Telegram, что принято решение о начале отопительного сезона в жилом фонде Бреста также с 28 сентября. Он пообещал выход на бесперебойный режим отопления в десятидневный срок.

В Витебске пока обогревают с 21 сентября только школы, детсады, больницы и музеи.

Ничего не слышно и о включении отопления в жилфонде Могилева — там тепло появилось в объектах соцсферы 20 сентября.

В Гомеле системы отопления включены в больницах, детских садах и школах, учреждениях социального обеспечения с круглосуточным пребыванием людей с 22 сентября. О начале отопления жилфонда пока ничего не говорится.

Напомним, чтобы проверить дату включения отопления самостоятельно, нужно на главной странице сайта 115.бел или сайта «Мая Рэспублiка» выбрать свой адрес — город (район), ввести название улицы и нажать кнопку «Данные по дому». В результате будет показано, какие плановые работы намечаются по конкретному адресу (отключение воды, например) и когда появится отопление. Однако сервис показывает данные не по всем районам и областям.

Кроме того, плановая и фактическая даты включения отопления могут не совпадать: подача тепла в жилфонд не происходит одномоментно.

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