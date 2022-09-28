В Минске начали включать отопление в квартирах

В Минске начали включать отопление в квартирах3
- 28.09.2022, 9:53
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А что в других регионах Беларуси?
В жилфонд Минска с 28 сентября начали подавать тепло, однако, чтобы настроить все системы, может понадобиться до 10 дней, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. Узнали, что известно о включении отопления в других регионах.
Мингорисполком принял решение о начале включения отопления в Минске у потребителей второй очереди: в жилищном фонде, общежитиях, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования, театрах с 28 сентября.
В горисполкоме уточнили, что процесс подачи тепла во все жилые помещения происходит не одномоментно и может занять до 10 дней — этот срок понадобится специалистам, чтобы наладить бесперебойную работу систем.
Напомним, социальные объекты начали отапливать в Минской области с 19 сентября, в Минске — с 20 сентября.
В Гродно тепло в квартирах и общежитиях также появится в ближайшее время — Гродненский горисполком согласовал включение систем отопления в жилом фонде с 27 сентября, сообщает Гродноэнерго.
Председателя Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук сообщил в Telegram, что принято решение о начале отопительного сезона в жилом фонде Бреста также с 28 сентября. Он пообещал выход на бесперебойный режим отопления в десятидневный срок.
В Витебске пока обогревают с 21 сентября только школы, детсады, больницы и музеи.
Ничего не слышно и о включении отопления в жилфонде Могилева — там тепло появилось в объектах соцсферы 20 сентября.
В Гомеле системы отопления включены в больницах, детских садах и школах, учреждениях социального обеспечения с круглосуточным пребыванием людей с 22 сентября. О начале отопления жилфонда пока ничего не говорится.
Напомним, чтобы проверить дату включения отопления самостоятельно, нужно на главной странице сайта 115.бел или сайта «Мая Рэспублiка» выбрать свой адрес — город (район), ввести название улицы и нажать кнопку «Данные по дому». В результате будет показано, какие плановые работы намечаются по конкретному адресу (отключение воды, например) и когда появится отопление. Однако сервис показывает данные не по всем районам и областям.
Кроме того, плановая и фактическая даты включения отопления могут не совпадать: подача тепла в жилфонд не происходит одномоментно.