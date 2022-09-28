Янина Сазанович: Они не могут забрать то, что я родилась белоруской 2 28.09.2022, 11:16

3,166

Янина Сазанович

Девушка, которую хотят первой судить заочно, рассказала подробности дела.

Янина — администратор телеграм-канала «Каратели Беларуси» и Youtube-канала «Дикая охота». Сейчас она за пределами Беларуси.

Янина Сазанович — первая в списке СК, кого хотят судить заочно, по новому законодательству. Она рассказала «Радыё Свабода», как относиться к этой новости.

«Это фикция. Понятно, что это политическое дело. На мою жизнь это никак не повлияет, потому что я в безопасности. На жизнь моих близких — тоже, потому что мама с бабушкой тоже в безопасности», — говорит она.

Лично Янину никто не приглашал на судебный процесс. О нем она узнала из пресс-релиза СК.

«То, что они мне написали появится по адресу Фрунзе — пусть ждут. Посмотрим, что будет с этого дальше. Но они клоуны, и продолжают это показывать. Это не настоящий суд», — уверена девушка.

О том, что ее отметили силовики, Янина узнала от знакомых, которые начали присылать ей сообщения в мессенджере.

«Мне начали скидывать. Смотрю, меня поздравляют с чем-то. Что случилось? Видимо, «террориста» дали? Смотрю, ага, понятно», — говорит она.

— Как вы отреагировали в первый момент?

— О, прикол! Я понимаю, что это прецедентное дело. Насколько я знаю, во всем мире такого не было. Может, когда и были 1-2 дела. Нужно, чтобы все медиа написали о том, что диктаторский режим делает все, чтобы уничтожить инакомыслящих.

Только из интернета Янина узнала, что на нее завели два уголовных дела:

за «разжигание вражды» (ч. 3 ст. 130 УК)

и за «умышленные незаконные сбор, предоставление и распространение информации о персональных данных другого лица без ее согласия» (ч. 3 ст. 203-1 УК).

Раньше она знала только о первой статье.

«Они не имеют права меня судить по этой статье, — говорит она о «незаконном распространении персональной информации», — ведь эту статью они прописали уже после того, как начался деанон».

— Как вы пострадали из-за своей деятельности?

— Они уже дважды разгромили квартиру. Первый раз год назад. В этом году, когда начались погромы, они тоже начали с меня. Я не знаю, почему я у них по всем делам первопроходец. На второй раз они полностью подняли пол, все разбросали, порвали что-то. Это еще и квартира не моя, у меня нет никакого имущества в Беларуси. Квартира моей мамы.

— Как ваши близкие реагируют на последствия вашей деятельности?

— Мама волнуется, чтобы я не волновалась. Она говорит: «Как они все разбомбили, так и обратно все поставят, когда мы вернемся. А мы обязательно вернемся в свободную Беларусь».

— Чего вам будет больше жаль: утраченного белорусского гражданства, если вас его лишат из-за этого процесса, или разгромленной ли квартиры?

— Ни одного, ни другого. Они могут аннулировать мой паспорт. Но они не могут забрать у меня то, что я родилась и выросла белоруской. Я думаю, теперь европейские страны станут серьезнее относиться к таким, как я, если нас лишат гражданства. Я насчет этого не очень волнуюсь. А квартира — это просто вещь. Дело наживное. Там были вещи очень близки мне к сердцу, но что я могу сделать? Я считаю, что то, что я делаю, — это нужное дело.

— Как вы думаете, почему вы попали в первый список «заочных судов»?

— Потому что деанон работает и будет работать дальше. Они боятся деанона. Все их действия это показывают.

— Вы не думаете прекращать свою деятельность?

— У меня таких мыслей даже не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».