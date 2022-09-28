Пропагандист Соловьев устроил истерику из-за окружения армии РФ под Лиманом 14 28.09.2022, 13:53

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«Рупор Кремля» не смог сдержаться в прямом эфире.

Кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева разозлили успехи украинских войск вблизи Лимана на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем пропагандистском шоу он призвал усилить группировку оккупантов и снова захватить освобожденные украинцами территории.

«Че происходит?! У нас миллион с лишним армия! Хватит уже терять территории!», - устроил истерику Соловьева.

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