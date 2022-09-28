«Рашисты должны знать, кто такие белорусские партизаны» 28.09.2022, 14:40

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Белорусы отреагировали на подготовку железнодорожной инфраструктуры страны к приему российских эшелонов.

Telegram-канал белорусских железнодорожников заявил, что БЖД готовится к приему военных поездов со стороны России.

Сайт Charter97.org посмотрел, как на это отреагировали белорусы.

«Доломал все-таки Таракана, несмотря на его попытки отвертеться».

«Вряд ли у него была возможность отвертеться, ему могли просто пояснить, что его самолет не долетит до Минска. Не потому ли в ближайшие дни отменены многие электрички и дизеля?»

«Надо было не оправдывать фашизм, а по закону: обнаружен избитый без сознания — срок фашистам, подделали результат на участке голосования — срок за захват власти группой лиц, изнасиловали человека — срок извращенцам, обанкротили фирму — расстрел за устойчивую группу с использованием должностных и тд. И все! Страна была бы богатой, уважаемой и не было бы страха войны и трибунала. А так какие вопросы к людям?»

«Да никто самозванца не ломал, он давно в теме с Путиным. Это два преступника».

«После удержания трона в 2020 году с помощью российских дуболомов отвертеться возможности нет».

«Под откос полетят все эти эшелоны! Надо, чтобы каждый рашист знал, кто такие белорусские партизаны!»

«Нас много на железке, и никакая подпись на бумажке не заставит грамотно разгласить обо всех передвижениях быдла по нашей стране. Куда сообщать знаем. Фашисты не пройдут».

«Пора крутить гайки на шпалах. Дурень втягивает Беларусь в бессмысленную войну. Это только интересы кучки кремлевских бандитов во главе с Путиным. Шестерка Лукашенко лишь выполняет приказы. Не народа Беларуси, а его российского шефа. С территории Беларуси никогда не шла смерть соседям, только защищали свою землю. Самозванец ведет страну к катастрофе».

«А как они собираются выявлять разглашантов военных тайн? И с каких пор ж.д. стала секретной структурой? Хотя ответ на сей вопрос знаю: с тех пор, как маразм главного придурка залил всю страну, не поимев силового противодействия ему со стороны гражданского общества», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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