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Оккупанты на танке бегут от двух украинских разведчиков из 92-й бригады

  • 28.09.2022, 14:50
  • 1,260
Оккупанты на танке бегут от двух украинских разведчиков из 92-й бригады

Видео с беспилотника.

Два украинских разведчика из 92-й бригады незаметно для врага подошли к стоящему на позиции российскому танку и почти в упор выстрелили во вражескую бронемашину из РПГ-18 «Муха».

Как сообщает Цензор.НЕТ, сразу после выстрела украинские бойцы скрылись с места атаки. Однако, гранатомет еще советской конструкции не нанес критических повреждений вражескому танку. Украинские воины скрылись с места атаки. После этого российская бронемашина тронулась с места и помчалась в противоположную сторону от украинских воинов.

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