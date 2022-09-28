Главного редактора независимого издания «Бобруйский курьер» снова осудили 28.09.2022, 18:57

Анатолий Санотенко

Анатолия Санотенко арестовали на 14 суток.

Как стало известно Белорусской ассоциации журналистов, 27 сентября состоялся второй суд над главным редактором независимого интернет-издания «Бобруйский курьер» Анатолием Санотенко. На этот раз ему назначили 14 суток административного ареста.

Анатолий Санотенко должен был выйти на свободу 27 сентября, однако его снова арестовали. Дело, как и в первый раз, рассматривала судья Анна Осипенко. Журналисту не разрешили воспользоваться услугами адвоката.

Также БАЖу стало известно, что у задержанного провели обыск и забрали всю технику. Есть информация об обысках и допросах и у журналистов «БК».

О задержании главного редактора «Бобруйского курьера» и аресте его на 15 суток стало известно 16 сентября. По неподтвержденной информации, предполагалось, что задержали Санотенко 15 сентября. Если же исходить из новых сведений, что журналист должен был выйти на свободу 27 сентября, получается, что, скорее всего, за решеткой Анатолий Санотенко находится с 12 сентября. Информации о том, за что главного редактора бобруйского издания дважды судили, по-прежнему нет.

19 сентября сайт «Бобруйского курьера» (babruysk.by) перестал открываться как в Беларуси, так и за рубежом. Не помогает даже VPN. Причины блокировки сайта неизвестны.

Независимая региональная газета «Бобруйский курьер» начала выходить в 1991 году. В 2010 году из-за репрессий редакция была вынуждена прекратить выход бумажного версии издания, но продолжила работу в интернете. Журналистов «БК» множество раз задерживали и судили за профессиональную деятельность.

В начале сентября 2022 года по решению Министерства информации был заблокирован сайт еще одной негосударственной бобруйской газеты – «Вечерний Бобруйск». Причины блокировки также до сих пор неизвестны.

По данным БАЖ, на 28 сентября в Беларуси в заключении находится 31 работник медиа.

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