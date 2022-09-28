Регионы Беларуси столкнулись с дефицитом врачей 1 28.09.2022, 21:11

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Житель Светлогорска рассказал, как три месяца не может попасть к неврологу.

В Светлогорске кадровый голод в медицине. Читатель телеграм-канала «Беларусь за МКАДом» рассказал о том, как не может попасть к неврологу в Светлогорске уже три месяца:

— Попытался записаться к неврологу в поликлинике. Мне говорят, то ли специалист уволился, то ли в отпуске — версии были разные. Я написал в августе обращение по поводу того, что в поликлинике работает всего один невролог и на замену никого нет. В семиэтажку (ЦРБ), кстати, тоже не удалось записаться. Ответили, что врач работает на призывной комиссии в военкомате. А другой? — спрашиваю. Он один, отвечают, больше нет.

На первом фото ответ главврача за 20 сентября. В нём значилось, что «на текущий момент в «Светлогорской ЦРБ» имеется кадровый дефицит, в том числе, врачей-неврологов».

А вот в ответе областного управления по штату в Светлогорске 8,5 неврологов.

А как в вашем регионе обстоят дела с доступностью узких специалистов?

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