18 HIMARS, 150 бронированных HMMWV: Пентагон подтвердил новую помощь Украине

18 HIMARS, 150 бронированных HMMWV: Пентагон подтвердил новую помощь Украине2
- 28.09.2022, 22:23
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США продолжит помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами.
Пентагон подтвердил новую помощь для Украины, размер которой составит примерно 1,1 миллиарда долларов. Отмечается, что это будет многолетним вложением в критические важные возможности для создания прочной мощи Вооруженных сил Украины.
Полный список того, что получит Украина, уже появился на сайте.
Анонсированная помощь даст начало процессу предоставления Украине приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В Пентагоне подчеркнули, что этот пакет поможет Украине защищаться от российской агрессии.
Что получит Украина:
18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и соответствующие боеприпасы;
150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
150 тактических машин для буксировки вооружения;
40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники;
Два радара для беспилотных летательных аппаратов;
20 многоцелевых радаров;
Противобеспилотные воздушные системы;
Тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптику;
Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
Бронежилеты и другое полевое снаряжение;
Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
- В общей сложности с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около 16,9 млрд долларов помощи в области безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине около 19 млрд долларов помощи в области безопасности, а с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России — более 16,2 млрд долларов США. 24 февраля, - добавили в Пентагоне.
Отмечается, что министерство обороны США продолжает работать с Украиной, чтобы удовлетворить как ее неотложные, так и долгосрочные потребности в помощи в области безопасности.
- Вместе с нашими союзниками и партнерами наши совместные усилия помогут Украине продолжать добиваться успеха сегодня, создавая прочную мощь украинских вооруженных сил для обеспечения дальнейшей свободы и независимости украинского народа, - заявил Пентагон.