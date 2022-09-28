18 HIMARS, 150 бронированных HMMWV: Пентагон подтвердил новую помощь Украине 2 28.09.2022, 22:23

1,872

США продолжит помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Пентагон подтвердил новую помощь для Украины, размер которой составит примерно 1,1 миллиарда долларов. Отмечается, что это будет многолетним вложением в критические важные возможности для создания прочной мощи Вооруженных сил Украины.

Полный список того, что получит Украина, уже появился на сайте.

Анонсированная помощь даст начало процессу предоставления Украине приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В Пентагоне подчеркнули, что этот пакет поможет Украине защищаться от российской агрессии.

Что получит Украина:

18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и соответствующие боеприпасы;

150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

150 тактических машин для буксировки вооружения;

40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелой техники;

Два радара для беспилотных летательных аппаратов;

20 многоцелевых радаров;

Противобеспилотные воздушные системы;

Тактические защищенные системы связи, системы наблюдения и оптику;

Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

Бронежилеты и другое полевое снаряжение;

Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

- В общей сложности с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около 16,9 млрд долларов помощи в области безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине около 19 млрд долларов помощи в области безопасности, а с начала неспровоцированного и жестокого вторжения России — более 16,2 млрд долларов США. 24 февраля, - добавили в Пентагоне.

Отмечается, что министерство обороны США продолжает работать с Украиной, чтобы удовлетворить как ее неотложные, так и долгосрочные потребности в помощи в области безопасности.

- Вместе с нашими союзниками и партнерами наши совместные усилия помогут Украине продолжать добиваться успеха сегодня, создавая прочную мощь украинских вооруженных сил для обеспечения дальнейшей свободы и независимости украинского народа, - заявил Пентагон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».