«Российский гарнизон в Лимане «растворился», несмотря на приказ «ни шагу назад»2
- 29.09.2022, 8:13
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Оккупанты оставили лишь несколько Т-72.
Австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, опубликовал очередной отчет за 27-28 сентября.
«Путин приказал всем вооруженным силам России, своим ЧВК «ни шагу назад» и бросает в бой все войска, которые он только может собрать вместе», — говорится в отчете.
Купер язвительно отметил, что путинская директива «ни шагу назад» работает так же «эффективно», как и все остальные его военные приказы в этой войне.
Эксперт заметил, что в течение последней недели можно было определить две основные «группы сил» РФ, которые восстановили с помощью мобилизованных, а затем перебросили в Украину:
3-я мотострелковая дивизия (МОСД) в Белгороде;
20-я гвардейская мотострелковая дивизия (ГМСД), Ростов-на-Дону.
По его словам, «ни какая вера во Христа» не помогла оккупантам 3-й мотострелковой дивизии: ВСУ их уверенно разгромили. Купер утверждает, что потери россиян составили десятки единиц техники и большую часть военных.
Также эксперт располагает информацией, что мобилизованные из Волгограда, которых должны были доставить в оккупированный город Сватово, не добрались даже до Луганска, потому что отправились на «концерт Кобзона».
«Снова сосредоточусь на «крайнем юго-восточном уголке» Харьковщины, особенно на территории между Боровой и Лиманом. Прорыв со стороны Купянска идет с наступлением в юго-восточном направлении», — отметил Купер.
Эксперт обратил внимание, что украинские силы освободили Редкодуб. По его словам, в Новом и Новоселовке российские гарнизоны выполняют приказ Путина «ни шагу назад».
«ВСУ продвигаются на юг, в тыл Лимана... Ближе к Дробышево... местный российский гарнизон растворился, оставив по меньшей мере несколько Т-72», — добавил эксперт.
Отметим, что эти данные от Тома Купера являются его собственными предположениями и не являются официальной информацией Минобороны Украины или Генштаба ВСУ.