В «Белгазпромбанке» назначили председателя правления 29.09.2022, 10:11

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фото: ТАСС

Ранее Ирина Потапова временно исполняла обязанности председателя правления.

В «Белгазпромбанке» назначили председателя правления. Им стала Ирина Потапова, которая до этого была исполняющей обязанности. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Ирина Потапова назначена главой «Белгазпромбанка» с 29 сентября. Ранее она временно исполняла обязанности председателя правления с июля прошлого года. До нее банком руководила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова. С 15 июня до 10 декабря 2020 года она возглавляла временную администрацию по управлению «Белгазпромбанком», назначенную регулятором после задержания руководства банка. А с 18 января 2021 года заняла позицию председателя правления.

С 15 июня по решению Нацбанка в «Белгазпромбанке» ввели временную администрацию. 18 июня по делу «Белгазпромбанка» был задержан Виктор Бабарико.

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