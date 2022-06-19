Адвокат: Виктор Бабарико поставил всё на кон 5 19.06.2022, 9:13

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Защитник рассказал о знаковых политических событиях в Беларуси.

18 июня два года назад были задержаны Виктор Бабарико и его сын Эдуард, пишет адвокат Дмитрий Лаевский:

— Я хорошо помню четверг 18 июня 2020 года. Рабочий день начался с того, что еще не было 9 утра, а я получил сообщение «похоже, у нас минус два». Через полчаса я и коллега Александр Пыльченко уже были у входа в здание ДФР на Кальварийской 17.

Несмотря на все законы и документы о принятии защиты, нас просто не впустили в это здание. Хотя туда уже были доставлены задержанные Виктор Дмитриевич и Эдуард. Было сказано: здесь никого нет, «идут ученья».

На телефон в ДФР никто не отвечал. На отправленные в ДФР и КГБ по электронной почте ордера защитников никто не реагировал. А все СМИ уже кипели от того, что Виктор Бабарико задержан по дороге в избирательную комиссию.

Скоро мы вернулись к входу в ДФР, и я снова требовал нас впустить, приложив к стеклянной двери, запертой перед нами изнутри, жалобу на задержание. Внутри в здании ДФР за стеклянными дверями находилось множество людей в форме, они все видели, но двери не открыли. Снаружи все это транслировали в прямом эфире журналисты.

В тот день нас, адвокатов, так и не впустили в это здание, не допустили к нашим подзащитным, несмотря на их и наши требования, договоры, права. Генеральная прокуратура, куда мы приехали на прием сразу после попытки попасть в ДФР и подали жалобу, не отреагировала. Несмотря на то, что это был явный беспредел.

Очень символичное начало получилось. Оно не просто наглядно продемонстрировало истинное отношение госвласти к правам людей.

В этом эпизоде первого дня «уголовного процесса» уже была выражена вся суть того, с чем мы столкнемся в дальнейшем — наши требования о соблюдении прав будут разбиваться о запертые двери, о стену, которую они возвели, чтобы не слышать нас.

До этого дня, до 18 июня 2020, к Виктору Бабарико не поступало претензий, подозрений, вызовов в правоохранительные органы. Но к этому дню он уже набрал большую популярность. И стал реальным политическим конкурентом.

Меня спрашивали много раз: оценивал ли он риски? Да, мы заранее рассказали ему об уголовной практике предыдущих избирательных кампаний. Он знал о том, что не исключена провокация, что может быть произвольное задержание и заключение по стражу без законных оснований, что может быть выдуманное и абсурдное обвинение, что может быть противоречащий праву и доказательствам приговор, что может быть тюремный срок на годы, несмотря на отсутствие преступных действий.

Конечно, его эта информация не порадовала. Но он сказал, что стыдиться ему нечего, а множество белорусов выразили ему поддержку, отдав подпись за его выдвижение кандидатом в президенты, поэтому он будет продолжать кампанию.

Не побоялся и продолжил борьбу за свои убеждения. Поставив все на кон. По сути, ради идеи о свободной стране, из ощущения обязательства перед теми, кто его поддержал, и ради всех людей, которые живут в Беларуси и достойны лучшей жизни.

Зная о прямой угрозе, он мог уехать, но остался. Без права не только на справедливый суд, но даже без права на апелляцию. По выдуманному обвинению отправленный в тюрьму, когда никакого преступления не происходило.

У него хорошая энергетика. И нет злости. Он талантливый менеджер. Слушает и слышит мнение других. И любит Беларусь.

Без его освобождения и реабилитации разговоры про будущее страны лишены смысла.

Адрес для писем Виктору Дмитриевичу Бабарико: исправительная колония №1, 211440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 8

Адрес для писем Эдуарду Викторовичу Бабарико: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

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