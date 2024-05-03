ЕС собирается закрыть российскому СПГ дорогу через европейские порты 3.05.2024, 20:02

Детали.

Впервые после того, как режим Владимира Путина развязал войну в Украине, Евросоюз намерен ввести санкции против российского газа. В 14-й пакет санкций планируется включить запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах и меры против трех предприятий «Новатэка».

Проект предложений Еврокомиссии может быть обнародован уже в эту пятницу, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

Значительная часть поставок, прежде всего с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ», проходит через европейские порты, а затем направляется в другие страны. Так, в прошлом году, по данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), ЕС получил из России 20,2 млрд кубометров СПГ. Из них в портах блока было перегружено 6 млрд, из которых 4,4 млрд кубометров (22%) отправились в страны за пределами ЕС, а 1,6 млрд (8%) — в другие страны союза.

Стоимость поставленного в ЕС российского СПГ (в том числе для перевалки) составила 8,2 млрд евро, по оценке CREA. Таким образом, потери России от запрета на использование портов стран ЕС для перегрузки газа в неевропейские страны составят 1,8 млрд евро, а во все страны, включая государства блока, — 2,5 млрд евро.

Однако эмбарго заставит «Новатэк» радикально менять бизнес-модель, ведь «Ямал СПГ» пользуется европейскими портами, чтобы перегружать газ с ледокольных СПГ-танкеров на обычные — и отправлять затем в другие страны. «Если они не смогут перегружать газ в Европе, им придется отправлять ледокольные танкеры по более длинным маршрутам, то есть число отправок сократится, так как суда не смогут возвращаться так быстро, как сейчас», — говорит Лора Пейдж, газовый эксперт Kpler.

Маршруты транспортировки СПГ из Арктики станут значительно длиннее и дороже, а объемы экспорта сократятся, добавляет Владимир Сливяк, сопредседатель экологической группы «Экозащита!»: «15 ледокольных СПГ-танкеров класса Arc7 были построены специально для экспорта СПГ с Ямала… С декабря по июнь [терминал] обслуживается исключительно этими танкерами. Хотя с июля по ноябрь его обслуживают другие суда, львиная доля даже в этот период перевозится танкерами Arc7».

Петрас Катинас, аналитик по энергетике CREA, называет запрет на использование портов «хорошим первым шагом», но недостаточным для того, чтобы серьезно ударить по доходам Кремля, ведущего войну в Украине. А вот возможные санкции ЕС против проекта «Арктик СПГ 2», его терминалов в Мурманске и Усть-Луге Катинас считает бессмысленными, потому что они не связаны с поставками в Европу.

Хотя импорт трубопроводного газа из России упал более чем на 80%, ЕС увеличил закупки сжиженного на 40% в прошлом году по сравнению с довоенным 2021-м. В этом году, по данным S&P Global на 9 апреля, импорт СПГ достиг 4,89 млн тонн (6,85 млрд кубометров): это более 16% от совокупных поставок СПГ, тогда как за первые четыре месяца 2023 г. доля российского газа составила 12,74%. Основные покупатели — страны с крупными мощностями для приема и регазификации СПГ: Испания, Франция и Бельгия. Доля России в их совокупном импорте СПГ составила в этом году 32%, 49% и 27% соответственно.

В зависимости от того, как Еврокомиссия в своем документе о запрете определит термин «перевалка», в Европе санкции сильнее всего могут повлиять на испанскую компанию Naturgy, французскую Elengy и бельгийскую Fluxys, у которых есть долгосрочные контракты, связанные с поставкой и перегрузкой СПГ с Ямала, сказал Politico Катинас. По его словам, пока не ясно, как Еврокомиссия сформулирует запрет и позволит ли компаниям в одностороннем порядке расторгнуть контракты, не опасаясь исков и штрафов.

Если цель санкций — сократить потенциал финансирования войны, то в случае с СПГ цель эта не очень-то достигается, считает эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Поставки СПГ на европейский рынок приносят в федеральный бюджет мало дохода: работающий на «Ямал СПГ» международный консорциум решением правительства освобожден от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, вывозной таможенной пошлины, налога на импорт оборудования и других сборов (за исключением незначительной доли налога на прибыль). Правда, «Новатэк» платит в бюджет налоги с дохода, но не конкретно с этого проекта, а в целом — как большая корпорация, указывает Крутихин.