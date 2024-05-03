США передадут Украине передовые ударные дроны 3.05.2024, 20:17

C огнестрельным оружием на борту.

США передадут Украине передовые ударные дроны с огнестрельным оружием на борту производства Feloni Aero.

Об этом сообщает Defence Industry Europe.

Представители компании заявили, что на данный момент ведется разработка двух вариантов БПЛА. Первый — это Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой. Другой — FelonX, оснащенный противотанковой ракетой Spike.

«Вооруженные дроны Feloni Aero предлагают революционное решение, обеспечивая непревзойденную точность, маневренность и эффективность в боевых сценариях», — говорится в публикации.

Также указывается, что эти БЛПА должны усилить оборону Украины.

«Благодаря неизменной поддержке со стороны правительства США в рамках недавнего законопроекта о расходах мы готовы внести свой вклад в оборонные усилия Украины, поставляя передовые вооруженные БПЛА, пересматривающие парадигму современной войны», — заявил генеральный директор Feloni Aero Тодд Данфи.

Беспилотник Felon 1.0 был создан для завоевания господства в небе. По словам разработчиков, дрон объединил передовые возможности наблюдения и огневую мощь системы оружия калибра 5,56. Также ожидается, что этот дрон будет особенно эффективен в городских зонах боевых действий и в приграничных районах.

БПЛА FelonX является одним из новейших беспилотников компании. Он может вести огонь самой маленькой ракетой в мире Spike. По словам разработчиков, дрон компактный и достаточно грузоподъемный.