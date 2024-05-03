закрыть
3 мая 2024, пятница, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США передадут Украине передовые ударные дроны

  • 3.05.2024, 20:17
США передадут Украине передовые ударные дроны

C огнестрельным оружием на борту.

США передадут Украине передовые ударные дроны с огнестрельным оружием на борту производства Feloni Aero.

Об этом сообщает Defence Industry Europe.

Представители компании заявили, что на данный момент ведется разработка двух вариантов БПЛА. Первый — это Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой. Другой — FelonX, оснащенный противотанковой ракетой Spike.

«Вооруженные дроны Feloni Aero предлагают революционное решение, обеспечивая непревзойденную точность, маневренность и эффективность в боевых сценариях», — говорится в публикации.

Также указывается, что эти БЛПА должны усилить оборону Украины.

«Благодаря неизменной поддержке со стороны правительства США в рамках недавнего законопроекта о расходах мы готовы внести свой вклад в оборонные усилия Украины, поставляя передовые вооруженные БПЛА, пересматривающие парадигму современной войны», — заявил генеральный директор Feloni Aero Тодд Данфи.

Беспилотник Felon 1.0 был создан для завоевания господства в небе. По словам разработчиков, дрон объединил передовые возможности наблюдения и огневую мощь системы оружия калибра 5,56. Также ожидается, что этот дрон будет особенно эффективен в городских зонах боевых действий и в приграничных районах.

БПЛА FelonX является одним из новейших беспилотников компании. Он может вести огонь самой маленькой ракетой в мире Spike. По словам разработчиков, дрон компактный и достаточно грузоподъемный.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс