США передадут Украине передовые ударные дроны
- 3.05.2024, 20:17
C огнестрельным оружием на борту.
США передадут Украине передовые ударные дроны с огнестрельным оружием на борту производства Feloni Aero.
Об этом сообщает Defence Industry Europe.
Представители компании заявили, что на данный момент ведется разработка двух вариантов БПЛА. Первый — это Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой. Другой — FelonX, оснащенный противотанковой ракетой Spike.
«Вооруженные дроны Feloni Aero предлагают революционное решение, обеспечивая непревзойденную точность, маневренность и эффективность в боевых сценариях», — говорится в публикации.
Также указывается, что эти БЛПА должны усилить оборону Украины.
«Благодаря неизменной поддержке со стороны правительства США в рамках недавнего законопроекта о расходах мы готовы внести свой вклад в оборонные усилия Украины, поставляя передовые вооруженные БПЛА, пересматривающие парадигму современной войны», — заявил генеральный директор Feloni Aero Тодд Данфи.
Беспилотник Felon 1.0 был создан для завоевания господства в небе. По словам разработчиков, дрон объединил передовые возможности наблюдения и огневую мощь системы оружия калибра 5,56. Также ожидается, что этот дрон будет особенно эффективен в городских зонах боевых действий и в приграничных районах.
БПЛА FelonX является одним из новейших беспилотников компании. Он может вести огонь самой маленькой ракетой в мире Spike. По словам разработчиков, дрон компактный и достаточно грузоподъемный.